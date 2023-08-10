Эксклюзив 10 августа 2023, 13:18 «Центр наркотического трафика». Украину обвинили в завозе запрещенных веществ в Европу Политолог Ярошенко: Украина станет центром наркотрафика для удовлетворения спроса Европы

Читать 360tv в

Украина начала превращаться в центр наркотического трафика, рассказал «360» политолог Алексей Ярошенко. По его словам, власти страны могут наладить отправку запрещенных веществ в Европу через сопредельные государства и черноморские порты.

Дорогое удовольствие

На протяжении многих десятилетий бизнес, построенный на торговле наркотиками, процветает в Афганистане и странах Южной Америки, заявил Ярошенко. Спрос на запрещенные вещества отмечают в развитых государствах, потому что позволить их себе могут только обеспеченные люди.

Реклама

«Наркотики наряду с оружием и алкоголем и табаком — один из самых емких на мировой арене рынков с точки зрения объемов, финансовых потоков, спроса. С этой точки зрения наркотики — легкий способ заработать для больших мафиозных элитных кланов», — отметил эксперт.

По его словам, преступные группировки из США в свое время организовали производство в Колумбии, потому что на территории Соединенных Штатов заниматься этим нельзя. Во многом благодаря наличию наркотиков американцы вмешивались и в события в Афганистане, подчеркнул Ярошенко. Из этой страны запрещенные вещества расползались по всей Евразии.

«Бедные люди не могут себе этого позволить. И бедные страны не могут себе это позволить. Но для богатых стран необходимо где-то это все выращивать, удовлетворять потребности людей, страдающих наркоманией», — объяснил собеседник «360».

В такое государство постепенно начала превращаться Украина, уточнил он.

Удовлетворить спрос европейцев

Наркотики — очень дорогое удовольствие, подчеркнул Алексей Ярошенко. Среди жителей Европы достаточно обеспеченных людей, поэтому там тоже есть запрос на поставки запрещенных веществ.

«Украина превращается в центр наркотического трафика. Возможно, <…> после легализации производства этих наркотиков, [будут налажены поставки] вполне легально для того, чтобы удовлетворять спрос европейцев», — предположил эксперт.

Он отметил, что ни на чем другом больше нельзя относительно легко заработать столько денег.

«Поэтому сегодня украинская элита будет выступать мафиозной прокладкой в этом наркотрафике», — объяснил политолог.

По его мнению, после возможной легализации запрещенных веществ на Украине их будут производить, а после — доставлять в Европу, в том числе через черноморские порты.

«Гораздо сложнее завезти наркотики куда-нибудь в прибрежные европейские страны типа Франции или Германии. А вот в страну, которая находится в зоне конфликта <…> я имею в виду Украину — туда очень легко этот трафик наладить», — подытожил Ярошенко.

Украинские власти решили выращивать марихуану якобы для медицинских целей. Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что процесс будут жестко контролировать.