Мир 15 августа 2023, 23:55 Цена вступления в НАТО. Пойдет ли Украина на территориальные уступки Политолог Станкевич: Украина не отдаст России территории взамен на членство в НАТО РИА «Новости»

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Представители НАТО дали понять Украине, что пора заканчивать конфликт с Россией, а лучше — отдать ей русские территории в обмен на мир. В ответ киевский режим не без иронии заявил, что не станет ни от чего отказываться ради членства в альянсе. Украинские власти пытаются показать характер, видимо, забыв о заискивании перед Западом взамен на оружие.

Уступить России

Украина может вступить в НАТО в обмен на уступки территорий России. Таким мнением глава канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен поделился в интервью изданию Verdens Gang.

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«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территорий и получила взамен членство в НАТО», — сказал он.

По словам Йенсена, сейчас появились значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО. При этом уступка регионов России может стать одним из путей к компромиссу между сторонами конфликта.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно отказывался высказываться насчет каких-либо решений по поводу украинского урегулирования без участия самой страны. Якобы киевский режим самостоятельно должен «определить время и условия для любых переговоров с Россией», чтобы закончить боевые действия.

При этом Столтенберг заверил, что Украину пригласят в блок, как только государство выполнит все условия.

РИА «Новости»

Мир взамен на зонтик НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в очередном заявлении отметил, что киевский режим не откажется от территорий ради членства в НАТО. Он посоветовал чиновникам блока ускорить поставки вооружения ВСУ, а не рассуждать о том, как уступить в конфликте с Россией.

«Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии», — отметил политик в соцсетях.

Подоляк упомянул и уничтожение международного права, а также допустил, что при таком раскладе боевые действия просто перенесутся на другие поколения.

Одна большая проблема

Вступление Украины в НАТО возможно, если она заключит мирный договор с Россией за счет уступки территорий, заявил «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Таким образом Украина перестанет быть страной с неурегулированными территориальными претензиями. Именно их наличие является причиной для отказа вступления Украины в НАТО. Поэтому теоретически это возможно», — пояснил он.

Журавлев усомнился, что киевский режим в принципе заключит такое соглашение. Да и российская сторона не пойдет на подобный компромисс с государством, которое ни разу не выполнило ни одного договора.

К тому же, в случае вступления Украины в НАТО альянсу придется ее защищать в соответствии с пятой статьей Вашингтонского договора. И множество мелких проблем могут превратиться в одну большую — например, в ядерную войну.

официальный сайт президента Украины / официальный сайт президента Украины

Непонятный тест

Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич напомнил «360», что сейчас в мире и внутри Украины сложилась такая ситуация, что подобной развязки на мировой арене не предвидится.

«К тому же, заявление исходит от человека, который политической ответственности за слова не несет, поэтому я бы не стал предавать этому заявлению какое-то большое значение», — отметил эксперт.

По словам политолога, сейчас надо ожидать осени текущего года, когда боевые действия и дипломатические планы будут развиваться в параллели. Очередное заявление НАТО Станкевич счел либо каким-то непонятным тестом, либо случайным выпадом.