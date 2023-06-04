Мир 04 июня 2023, 16:13 Цена свободы. Китай сумел сохранить независимость, несмотря на старания Запада «Голос Мордора»: Китай сохранил государственность, подавив акции протеста 4 июня 1989 года РИА «Новости»

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В Китае вспомнили события на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года, когда Народно-освободительная армия КНР с применением оружия разогнала участников акции протеста. Под влиянием западных пропагандистов молодые люди вышли на улицы, чтобы ускорить экономические процессы в стране и изменить политический строй. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» порассуждал о том, что государство могло бы утратить независимость и распасться, если бы пошло на поводу у демонстрантов.

Далее — прямая речь.

Китай спасся от глобалистов

Четвертого июня 1989 года Китай упустил свой шанс на «счастливое будущее». Прояви тогда власти Китая меньше решимости — Китай мог бы быть сейчас типичной страной «третьего мира», без индустрии, без технологий, с нищим и голодным населением. Да и не факт, что к этому времени Китай сохранился бы целиком. Наверняка существовал бы какой-нибудь независимый Уйгурстан, такой же нищий и голодный, но зато ставший настоящей базой международного терроризма. И наверняка это не единственная провинция Китая, которая выловила бы свою независимость в мутной водичке. Я даже ничего не говорю про Гонконг.

Но зато в оставшихся осколках большого Китая торжествовали бы «свобода и демократия», и наверняка стояли бы американские военные базы.

А на самом деле — вернулись бы самые страшные, темные времена китайской истории, то, что происходило в XIX веке. Страна существовала бы в виде колонии, с которой можно было делать все, что угодно. И даже никаких опиумных войн для этого не понадобилось бы.

Но самое главное — весь оказался бы под безраздельным владычеством США и глобалистов, которые могли бы насиловать и грабить его так, как им захочется.

Запад не смог развалить КНР

Цена сохранения Китая единым государством, имеющим перспективы на развитие, оказалась очень высокой. Даже несмотря на то, что число жертв разгона беспорядков западники сейчас завышают, погибло очень много людей. Молодых парней и девушек, в основном студентов, которым от души запудрили мозги «общечеловеческими ценностями». Что интересно, Китай тогда вовсе не был мощной развитой страной, так как царствовали бедность, тяжелые условия труда, и огромная часть населения страны, подавляющая часть, жила в условиях откровенной нищеты.

Но студенты на площади Тяньаньмэнь были точно не из этой части китайского народа. Это были дети достаточно богатых родителей, сытые и обеспеченные. Которые вздумали, что могут решать, как жить их стране.

Действия властей Китая 4 июня 1989 года сохранили страну. Спасли ее суверенитет и точно спасли миллионы человеческих жизней, которые могли бы быть потеряны, упади Китай в бездну «свободы и демократии».

Но, кроме того, эти действия спасли и весь мир от очень мрачных времен торжества глобализма, который бы точно превратился в новый всемирный фашизм.