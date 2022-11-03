Геополитическая цель России. Свободно жить и развиваться собственным путем | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 12:19 Попытка построить мир по западным калькам провалилась. Цель России — свободно развиваться собственным путем Публицист Новоселов: геополитическая цель России — свободно развиваться собственным путем Unsplash

Читать 360tv в

Публицист Иван Новоселов в специальной колонке для «360» рассказал, в чем заключаются геополитические цели противостояния России с Западом, вернее — с той частью Запада, которая пытается насадить свой образ мыслей и представления всему миру.

Реклама

Далее — прямая речь.

В широком смысле геополитическая цель России — занять справедливое место в новом миропорядке и убедиться, что этот миропорядок принесет благо всем странам, а не ограниченному их кругу. Время однополярного мира закончилось, и у России есть собственное видение мира, который придет ему на смену.

У Москвы конфликт не с Западом, а с той частью Запада, которая пытается насадить свой образ мыслей и свои представления всему миру. У России нет планов уничтожить западные страны или заставить их поменять уклад жизни или сменить ценности.

Цель России заключается в том, чтобы защитить собственные жизненный уклад и ценности, дать другим странам жить так, как они хотят

Владимир Путин в недавнем выступлении на заседании Валдайского клуба описал новое видение реальности с российской стороны:

«Развал Советского Союза разрушил и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство, в котором только его воля, его культура, его интересы имели право на существование.

РИА "Новости"

Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. В этом и есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят так уже жить.

Россия не бросает вызов элитам Запада — Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться каким-то новым гегемоном. Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее, доминирование Запада — доминированием Востока, Севера или Юга. Это неизбежно привело бы к новому тупику».

Unsplash

Неудивительно, что это выступление Путина было с одобрением воспринято в большинстве стран третьего мира и получило там очень высокую оценку. В то же время на Западе его освещали слабо и оно не попало в заголовки массовых СМИ, которые сосредоточились на других частях выступления президента и искажении их смысла с целью дальнейшего очернения России.

Геополитическая цель России — свобода. Свобода для России и любой другой страны жить и развиваться собственным путем без идеологического и морального давления со стороны самопровозглашенной мировой полиции нравов. Экономическая и политическая независимость крайне важны для современных стран, чтобы избежать порабощения неоколониальными державами, действующими под маской глобализации. Однако идеологическая независимость — это основа основ

Россия соглашается уважать ценности других стран и народов, но требует уважения и к собственным ценностям. Попытка построить мир по западным калькам провалилась, сейчас настало время создать новый, лучший мир, основанный на взаимном уважении, сотрудничестве и равноправии всех государств.