Эксклюзив 07 июля 2023, 23:31 Цейтнот Зеленского. Чем Украина порадует НАТО на саммите в Вильнюсе «Голос Мордора»: Зеленский справился с задачей НАТО воевать до последнего украинца Фото: офис президента Украины / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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У президента Украины Владимира Зеленского осталось совсем немного времени для того, чтобы подготовиться к саммиту НАТО в Вильнюсе. Киевскому режиму необходимо показать хоть какой-то результат. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в авторской колонке для Telegram-канала «360» пояснил, что именно покажет альянсу украинская сторона.

Далее — его прямая речь.

У Зеленского цейтнот. Времени перед саммитом НАТО почти не остается, а какой-то результат показать надо.

Понятно, что это является сверхзадачей, и украинские официальные лица уже начали оправдываться в стиле «гранаты не той системы», при этом умудряясь пнуть и тех, кто им очень помогал вооружением.

Несбывшиеся надежды

А надежд было очень много. На американские боевые машины Bradley, на германские Leo-Panzer. Украинские власти буквально преследуемы какой-то навязчивой идеей о существовании некоего супероружия, которое непременно поможет победить русских.

Вот прямо как Адольф Гитлер, начиная с конца 1943 года. Тот тоже все время ждал, что появится какой-то чудо-самолет или какая-то чудо-бомба, которая поможет Третьему рейху одолеть большевистскую Россию. Чуда не произошло, и рейх оказался поверженным.

Украинцы ищут супероружие буквально с первых дней конфликта. Этим оружием были американские ПТРК Javelin, турецкие БПЛА Bayraktar, опять же американские РСЗО HIMARS.

Но никакого результата нет. А американские Bradley и германские Leopard стоят обгорелыми грудами железа в Запорожских степях.

Смена тактики

Западники находятся в очень удрученном состоянии, что прекрасно заметно по прессе. Многие открыто говорят, что контрнаступление ВСУ провалилось.

Но я тут недавно встретил одну замечательную статью, которая говорит о том, что все идет хорошо, так как ВСУ сменили тактику. Теперь они не применяют при штурмах бронетехнику, а используют исключительно пехотные подразделения.

И эта тактика якобы приносит свои плоды. Единственные ее проблемы — огромные человеческие потери и очень низкая скорость наступления.

Но ВСУ могут себе позволить терять людей в больших количествах в настоящих «мясных штурмах», и, возможно, у них когда-нибудь (!) получится добраться до основной укрепленной линии российских войск.

Украинцев не считают за людей?

Я читал и задался вопросом: автор вообще не считает украинцев за людей? Отношение к ним, как к каким-то юнитам в компьютерной игре, где основная проблема — время на появление новых взамен уничтоженных.

Возможно, автор не в курсе, но человеческий ресурс на Украине конечен, а выгребать его стали уже буквально отовсюду. И людей все равно не хватает.

Саммит НАТО очень близко. И единственное, что может представить на нем Украина — масштабную кампанию по утилизации своих собственных граждан.

Впрочем, не знаю, возможно, НАТО и понравится такой результат. Ведь там решили воевать в Россией до последнего украинца, и Зеленский прекрасно справляется с этой задачей.