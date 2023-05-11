В Польше захотели переименовать Калининград : мол, город стоит называть исключительно на польский манер — Крулевец. Ничего нового в троллинге от соседей России нет, а страна давно поступает, как ей удобно. Возможно, с нее стоит взять пример и более спокойно реагировать на выпады поляков. Они хоть и звучат громко, но угрозу не несут.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Преподаватель РГГУ, эксперт по Польше Вадим Трухачев: личное дело поляков

Переименовывать [поляки] могут, в общем, что угодно. Это их личное дело. Сразу обозначим: все-таки автоматически это не означает, будто Польша имеет на Калининград какие-то виды.

Хотя могу предположить, что определенные виды на российский город у нее есть. Но оспорить это мы никак не можем. Просто повторюсь — это их право.

Поляки этот город веками называли Крулевец, поэтому они возвращают то название, которое для них привычнее.

В любом случае, никакой угрозы Калининграду это изменение официального названия не представляет.

Я бы напрягся только в том смысле, что Польша может иметь виды на Калининград. Но она могла бы это делать и в том случае, если бы этим переименованием не занималась.

В конце концов, у нас тоже есть случаи, когда мы называем тот или иной город не так, как его называют местные жители.

К самому факту переименования я бы относился спокойно, сильно на это не реагируя.