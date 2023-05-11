11 мая 2023, 01:47
Троллинг по-польски. Что стоит за желанием переименовать Калининград
Политолог Буневич: еще 10-15 лет назад Польша называла Калининград Крулевцом
В Польше захотели переименовать Калининград: мол, город стоит называть исключительно на польский манер — Крулевец. Ничего нового в троллинге от соседей России нет, а страна давно поступает, как ей удобно. Возможно, с нее стоит взять пример и более спокойно реагировать на выпады поляков. Они хоть и звучат громко, но угрозу не несут.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Преподаватель РГГУ, эксперт по Польше Вадим Трухачев: личное дело поляков
Переименовывать [поляки] могут, в общем, что угодно. Это их личное дело. Сразу обозначим: все-таки автоматически это не означает, будто Польша имеет на Калининград какие-то виды.
Хотя могу предположить, что определенные виды на российский город у нее есть. Но оспорить это мы никак не можем. Просто повторюсь — это их право.
Поляки этот город веками называли Крулевец, поэтому они возвращают то название, которое для них привычнее.
В любом случае, никакой угрозы Калининграду это изменение официального названия не представляет.
Я бы напрягся только в том смысле, что Польша может иметь виды на Калининград. Но она могла бы это делать и в том случае, если бы этим переименованием не занималась.
В конце концов, у нас тоже есть случаи, когда мы называем тот или иной город не так, как его называют местные жители.
К самому факту переименования я бы относился спокойно, сильно на это не реагируя.
Политолог, советник РИСИ Дмитрий Буневич: действовать, как удобно
Новость весьма несвежая. Еще 10-15 лет назад, если вы оказывались, например, в польском аэропорту и смотрели отправление в Калининград, то на табло было написано слово «Крулевец».
Это некая польская особенность, они называют города так, как им удобно. Например, Вильнюс не называют Вильнюсом — у них везде написано «Вильно». В польской традиции город испокон веков называли именно так, поэтому они и продолжают это делать.
Думаю, это некая попытка троллить нас. Но в общем и целом ничего нового мы не увидели.
Согласно традициям, которые уходят корнями далеко в прошлое, поляки используют те названия городов и обозначения, которые им удобны.
Может быть, в этом смысле даже стоит взять эту практику на вооружение и тоже называть города и другие населенные пункты так, как удобно нам.
Помните такой момент, когда все очень сильно переживали на счет того, сколько букв «л» и «н» нужно писать в слове Таллин? Затем все начали ломать голову, как правильно говорить — Молдова или Молдавия.
Поляки на этот вопрос давно ответили. И ответ их звучит: «Как нам удобнее». Думаю, что нам надо действовать точно так же.
Безумие, или Варшавское герцогство
Официальные лица России уже дали свою оценку планам Польши переименовать Калининград.
Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков напомнил, что безумная ненависть поляков по отношению к соседнему государству никогда ни к чему хорошему не приводила.
«Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы», — охарактеризовал официальный представитель Кремля происходящее в Польше.
Желание поляков «научить всех истории» высмеял зампред Совбеза Дмитрий Медведев, предложив свой вариант развития событий.
В таком случае никакой Польши — только Варшавское герцогство или Королевство Польское в составе Российской Федерации.
Дмитрий Медведев
зампред Совбеза России
А глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков счел пассаж Польши простой инсинуацией. В ответ, заметил он, республику можно было бы назвать Царством Польским, а город Гданьск — Данцигом.
Польша
Калининград
Реклама
Реклама