Вот уже почти три недели прошло с момента выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. А некоторые мейнстримные СМИ в США продолжают всячески чехвостить своего непокорного коллегу, который, по их мнению, задавал Путину слишком мягкие вопросы. «360» взглянул, какие вопросы эти же СМИ задают (или не задают) своему 81-летнему лидеру. И ужаснулся.

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Интервью Байдена Сету Майерсу

Среди всех ведущих вечерних шоу на американском телевидении (а в Штатах этот жанр обожают) комик Сет Майерс — один из аутсайдеров. Ему далеко до Джимми Киммела, Джимми Феллона или Стивена Колбера. Вероятнее всего, именно поэтому Белый дом 28 февраля согласился предоставить Джо Байдена для интервью именно этому совершенно беззубому ведущему.

«Согласно последним опросам, ваш возраст действительно беспокоит американских избирателей. Как вы будете решать эту проблему в будущем, по мере приближения к выборам 2024 года?» — аккуратно спросил Майерс улыбающегося Байдена, на лацкане которого поблескивал значок с флагами США и Украины. Он начал ответ с того, что его оппоненту, Дональду Трампу, немногим меньше, да и возраст, разумеется, не главное.

«Главное, насколько молоды ваши идеи», — изрек Байден, пригрозив, что Трамп хочет вернуть времена на полвека назад.

Но самый неловкий момент ждал впереди: в рамках интервью Сет Майерс и президент США зашли в лавку мороженого (наверное, потому что Байден, во-первых, очень любит этот десерт, а во-вторых, надо же иногда делать вид, что ты часть своего народа), и там ведущий задал Джо Байдену действительно серьезный вопрос — о том, закончатся ли израильские бомбежки в Газе.

Ответ был в целом положительный — к концу недели ожидается, что в секторе Газа начнется режим прекращения огня. Но ужас ситуации в том, что президент США давал ответ на этот вопрос, с трудом отрываясь от своего вафельного рожка.

Реакция последовала незамедлительная: журналисты назвали это поведение «самым байденовским из возможного», а на фоне этих сообщений вовсе затерялись заявления официальных представителей палестинского движения ХАМАС, которое, между прочим, фиксировало, что на переговорах ощутимого продвижения не было.

Коллеги Сета Майерса — Стивен Колбер и Майкл Коста, — не упустили шанса покритиковать Байдена за такое своеобразное поведение.

Я вам вот что скажу: был бы я политиком, я бы всегда носил с собой мороженое, просто чтобы запихнуть его в рот на случай, если меня спросят об Израиле и Палестине. Майкл Коста телеведущий

Колбер высмеял Байдена по полной программе, показав, как глупо тот выглядел с тающим вафельным рожком в руках при обсуждении трагических событий в секторе Газа.

«Это был бы очень государственный ответ и повод для огонька надежды, если бы он не сказал это прямо в вафлю!» — возмутился комик.