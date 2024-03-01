01 марта 2024, 06:00
«Триумф» журналистики. Три интервью Джо Байдена, за которые Америке должно быть стыдно
Телеведущие США отреагировали на поедание Байденом мороженого на интервью о Газе
Вот уже почти три недели прошло с момента выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. А некоторые мейнстримные СМИ в США продолжают всячески чехвостить своего непокорного коллегу, который, по их мнению, задавал Путину слишком мягкие вопросы. «360» взглянул, какие вопросы эти же СМИ задают (или не задают) своему 81-летнему лидеру. И ужаснулся.
Интервью Байдена Сету Майерсу
Среди всех ведущих вечерних шоу на американском телевидении (а в Штатах этот жанр обожают) комик Сет Майерс — один из аутсайдеров. Ему далеко до Джимми Киммела, Джимми Феллона или Стивена Колбера. Вероятнее всего, именно поэтому Белый дом 28 февраля согласился предоставить Джо Байдена для интервью именно этому совершенно беззубому ведущему.
«Согласно последним опросам, ваш возраст действительно беспокоит американских избирателей. Как вы будете решать эту проблему в будущем, по мере приближения к выборам 2024 года?» — аккуратно спросил Майерс улыбающегося Байдена, на лацкане которого поблескивал значок с флагами США и Украины. Он начал ответ с того, что его оппоненту, Дональду Трампу, немногим меньше, да и возраст, разумеется, не главное.
«Главное, насколько молоды ваши идеи», — изрек Байден, пригрозив, что Трамп хочет вернуть времена на полвека назад.
Но самый неловкий момент ждал впереди: в рамках интервью Сет Майерс и президент США зашли в лавку мороженого (наверное, потому что Байден, во-первых, очень любит этот десерт, а во-вторых, надо же иногда делать вид, что ты часть своего народа), и там ведущий задал Джо Байдену действительно серьезный вопрос — о том, закончатся ли израильские бомбежки в Газе.
Ответ был в целом положительный — к концу недели ожидается, что в секторе Газа начнется режим прекращения огня. Но ужас ситуации в том, что президент США давал ответ на этот вопрос, с трудом отрываясь от своего вафельного рожка.
Реакция последовала незамедлительная: журналисты назвали это поведение «самым байденовским из возможного», а на фоне этих сообщений вовсе затерялись заявления официальных представителей палестинского движения ХАМАС, которое, между прочим, фиксировало, что на переговорах ощутимого продвижения не было.
Коллеги Сета Майерса — Стивен Колбер и Майкл Коста, — не упустили шанса покритиковать Байдена за такое своеобразное поведение.
Я вам вот что скажу: был бы я политиком, я бы всегда носил с собой мороженое, просто чтобы запихнуть его в рот на случай, если меня спросят об Израиле и Палестине.
Майкл Коста
телеведущий
Колбер высмеял Байдена по полной программе, показав, как глупо тот выглядел с тающим вафельным рожком в руках при обсуждении трагических событий в секторе Газа.
«Это был бы очень государственный ответ и повод для огонька надежды, если бы он не сказал это прямо в вафлю!» — возмутился комик.
Мороженое со вкусом скандала. Стихийное интервью 2021 года
Вы не поверите, но Байден и послушная Белому дому американская журналистика спотыкаются на мороженом не впервые. 2021 год для президента США был трудным: разгар пандемии коронавируса, почти неконтролируемый рост цен на бензин (тогда появилась мода клеить на ценники стикер с лицом президента США и подписью «Это я сделал!»), а также уже разгорающийся скандал с сыном Хантером, его наркозависимостью и сомнительными схемами на Украине.
Но журналисты, поймавшие Байдена во время поездки в Кливленд, штат Огайо, выходящим с рожком мороженого, спросили его в первую очередь вообще не про весь этот набор тем.
«Господин президент, а что вы заказали?» — выкрикнула журналистка.
«Мороженое с шоколадной крошкой», — ответил Байден. Публика умиленно заахала. К чести репортеров, кто-то задал вопрос, что бы президент посоветовал республиканцам, которые пытались распустить сенатскую комиссию по беспорядкам 6 января. Но Байдена было уже не остановить, он посоветовал республиканцам… съесть мороженое с шоколадной крошкой.
Неудивительно, что болезненнее всего на эту историю отреагировал Дональд Трамп, который посетовал, что журналистка программы «60 минут» (нет, не нашей, американской) Лесли Стал пыталась подцепить его «жесткими вопросами», хотя Джо Байдена такими мучить никто никогда бы не стал.
Супербоул. Интервью, которого не было
Если углубляться в рубрику «их нравы», стоит заметить, что Суперкубок по американскому футболу где-то с девяностых годов превратился в гигантское медиасобытие в Штатах. В перерывах финальной игры показывают рекламу самых ожидаемых фильмов года, а большой перерыв занимает гигантское выступление звезд первой величины. В разные годы на Супербоуле выступали Майкл Джексон, Бейонсе, Рианна, Эминем, The Rolling Stones и множество других музыкантов.
Еще одна важная традиция Супербоула — интервью президента Соединенных Штатов в прямом эфире. Джо Байден в этом году второй раз подряд эту традицию нарушил.
Конечно, Белый дом начал оправдываться, что это — часть гениальной стратегии президента по продвижению своей кандидатуры на выборах, поскольку вместо телевидения Байден решил уходить в соцсети, поближе к молодежи, которая вся как один пойдет за него голосовать после пары вертикальных роликов. Но в соцсетях отреагировали иначе.
«Джо Байден не в состоянии дать трехминутное интервью в перерыве Суперкубка. Нет шансов, что он выдержит полтора часа дебатов», — писали пользователи X.
«Он, наверное, боялся, что случайно ляпнет, что Маргарет Тэтчер и Голда Меир посещали Белый дом на прошлой неделе», — предположил один из комментаторов.
В следующий раз американским журналистам неплохо было бы серьезно думать, прежде чем обвинять кого-либо из своих местных и иностранных коллег в том, что их журналистика какая-то недостаточно журналистская. Поскольку то, что творят СМИ в самих США, все больше напоминает плохой водевиль, который можно лицезреть только под порцию мороженого.
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