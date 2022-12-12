Эксклюзив 12 декабря 2022, 19:26 (обновлено: 12 декабря 2022, 20:59) 🐉 Триумф Си на Ближнем Востоке. Сторонники многополярного мира оставляют США за бортом Публицист Новоселов: многочисленные ошибки США вбили клин в их отношения с арабами РИА «Новости»

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В начале декабря Си Цзиньпин посетил с государственным визитом Саудовскую Аравию. Западные СМИ слабо освещали это событие. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, что китайского лидера приветствовали с Эр-Рияде с такими почестями, которые выглядели бы просто беспрецедентными всего несколько лет назад. И это еще больше подчеркнуло холодный прием, оказанный американскому президенту Джо Байдену, приезжавшему в королевство летом.

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Далее — прямая речь.

Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая лично встретил в аэропорту старый король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд вместе с другими членами королевской семьи Саудовской Аравии. Джо Байдена же встречал только губернатор Мекки, в аэропорт даже не приехал наследный принц и премьер-министр королевства Мохаммед бин Салман, который фактически правит страной от имени пожилого и больного отца.

Несмотря на многочисленные надежды, Байдену не удалось убедить арабов хотя бы на словах поддержать нормализацию отношений с Израилем, повысить добычу нефти и тем более привлечь Саудовскую Аравию в антироссийский лагерь.

Саудиты справедливо ответили Байдену, что о нормализации отношений с Израилем надо говорить после завершения израильско-палестинского конфликта, и обещали поддерживать стабильность рынка нефти. То есть ничего не делать.

В ответ на замечания президента Соединенных Штатов Америки о нарушениях прав человека и убийстве арабского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции они обвинили Америку в двойных стандартах и напомнили, что творили сами американцы в тюрьме Абу Грейб.

Байдену пришлось уехать из Эр-Рияда несолоно хлебавши, китайский же лидер добился за время своего декабрьского визита очень многого. КНР и Саудовская Аравия подписали 34 инвестиционных соглашения на общую сумму свыше 120 миллиардов риалов (30 миллиардов долларов), а также договорились о синхронизации китайской программы «Пояс и путь» и саудовской программы «Видение-2030», благодаря чему королевство сможет стать региональным центром для китайских компаний энергетического сектора. Более того, они договорились о совместных инвестициях в странах региона, а также о покупающих энергоресурсы странах Европы и Африки.

Незадолго до этого визита Си Цзиньпин также посетил Катар, где заключил договор на поставку газа на беспрецедентный срок — 27 лет. Это показывает не только рост влияния Пекина на Ближнем Востоке, но и отдаление этого важнейшего региона от американцев.

Еще недавно такие страны, как Саудовская Аравия и Катар, были вернейшими союзниками Штатов. Всего несколько лет назад, в 2017 году, Дональда Трампа принимали в королевстве с такими же почестями, что и Си Цзиньпина. Однако многочисленные ошибки нынешних властей США, в особенности их санкции против России, сильно обеспокоившие весь Ближний Восток, дали сторонникам многополярного мира вбить между ними клин.

Несколько лет назад невозможно было даже представить, чтобы ОПЕК координировала свои действия с Россией и не поддавалась на давление США с целью изолировать россиян от рынка нефти.

Сейчас же ходят серьезные разговоры о вступлении Саудовской Аравии в БРИКС. В свое время доллар стал мировой валютой исключительно благодаря поддержке арабских экспортеров нефти. Если они лишат доллар этой поддержки, будущая валюта БРИКС сможет быстро потеснить его с этой позиции.

Россия — один из важнейших членов БРИКС, и такой ход развития событий выгоден нашей стране. Сейчас нам важно побыстрее завершить украинский конфликт победой. После этого многие страны, которые сейчас считаются «нейтральными», напрямую встанут на сторону Москвы в ее экономической войне с Западом.