Эксклюзив 01 декабря 2022, 15:42 Трибунал как прачечная. Запад хочет «отмыть» украденные у России сотни миллиардов Политолог Михайлов: Запад хочет легитимизировать передачу Украине денег России Unsplash

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Французы при участии европейских и украинских партнеров начали собирать специальный трибунал для расследования действий России на Украине. При этом варварские действия ВСУ никто ни обсуждать, ни осуждать не решается. Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре с «360» объяснил, что все это делается, чтобы досадить Москве. Однако победа российских войск и создание нового миропорядка неизбежны.

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Далее — прямая речь.

Трибунал для оправдания кражи

Очевидно, что европейские власти будут предпринимать любые меры для дискредитации России. Именно из-за этого сейчас происходят попытки организовать некий трибунал для расследования ее действий на территории Украины.

Это выглядит достаточно смешно, ведь многие международные институты в принципе себя дискредитировали. А уж создание этого чрезвычайного суда тем более не сулит ничего хорошего, прежде всего для Европы

Вероятно, все это делается для того, чтобы как-то аргументировать кражу у России 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Решения новоявленного трибунала позволят легитимизировать передачу российских активов на восстановление Украины.

После СВО прежней Украины не будет

Все это не более чем попытка досадить Москве. При этом парламентарии ООН абсолютно не замечают доказательств преступлений в Донбассе или расстрелов российских военнопленных. Заметны только те доводы, которые предлагают киевские власти и журналисты, работающие на Украину.

Однако, скорее всего, к моменту, когда этот трибунал будет принимать какие-то решения, самой Украины в прежнем формате уже не будет. Недаром Польша предпринимает шаги к тому, чтобы аннексировать западные украинские территории.

Делить деньги будут другие. Конечно, сомнительно, что они вернут украденное России. Но наша страна тем или иным способом заставит заплатить за свои преступления и украинские власти, и Европейский союз, и Соединенные Штаты Америки.

РИА «Новости»

Новый миропорядок с Россией

Когда Россия завершит специальную военную операцию и выполнит все поставленные перед ней задачи, она тем самым подготовит мир к созданию новых международных институтов — вместо ООН и других организаций, дискредитировавших себя влиянием США.

Евросоюз тоже оказался достаточно слабохарактерным: у него не осталось ни самостоятельности, ни субъектности. У основания нового миропорядка может встать только Россия, которая начала борьбу за собственные национальные интересы.