Эксклюзив 27 июля 2023, 23:54 Третий рейх бы позавидовал. Запад сформировал «новую нормальность» для создания изуродованных рабов Блогер «Голос Мордора»: Запад продавливает ЛГБТ-пропаганду среди самых маленьких детей Freepik

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В британском издании Spiked вышла большая статья с многоговорящим названием: «Великое бегство от гетеросексуальности». Автор статьи, политический обозреватель Брендан О’Нил, исследует такой страшный феномен современного общества, особенно молодого, как стыд быть гетеросексуалом. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» подробнее разобрал эту тему для Telegram-канала «360».

Далее — прямая речь.

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Каста отверженных

Он обращает внимание на то, что все больше молодых людей идентифицируют себя как квир-люди. Очень интересна ситуация в студенческих кампусах. Например, 38% студентов Университета Брауна в США утверждают, что они «не гетеросексуалы», а всего 10 лет назад, это число составляло 13%. Конечно, 13% тоже много, но тогда ЛГБТ-пропаганда только набирала силу.

Кроме того, резко увеличивается число трансгендеров. При том, что зачастую люди, сменившие пол, очень часто жалеют о медикаментозном и хирургическом насилии над собой, но изменить уже ничего нельзя.

Многие молодые люди открыто признаются, что быть «нормальным» в прежнем понятии становится стыдным и немодным. Ты как будто бы заведомо причисляешь себя к касте отверженных, которые не могут развиваться и у которых нет будущего. А вот если ты квир или трансгендер — все пути в жизни перед тобой свободны и ты можешь добиться всего, чего хочешь. Понятно, что это иллюзия, но она подобна сильному наркотику.

Изуродованные рабы для хозяев мира

Главная трагедия еще впереди, так все идет только по нарастающей. И это — огромные психологические и медицинские проблемы, спад и без того низкой рождаемости, моральная и физическая деградация общества. Но те, кто участвует в этом безумном проекте, и не думают останавливаться или сбавлять обороты.

Очень удобно поработить человека, заменив его истинные свободы на свободы мнимые, сексуальные. Изуродованный раб, уверенный, что он счастлив и моден — что может быть лучше для тех, кто хочет чувствовать себя хозяевами мира?

США и Евросоюз агрессивно продавливают ЛГБТ-пропаганду, в том числе и среди детей самого маленького возраста. На федеральном немецком ТВ-канале в популярном детском шоу только что появился новый персонаж — некто усатый, с бусами и в платье. И подобных примеров множество.

Подполье против «новой нормальности»

ЛГБТ-идеология насаждается среди молодежи самым агрессивным способом, уверен, что этой программе позавидовала бы вся пропагандистская машина Третьего рейха во главе с Йозефом Геббельсом. Кто-то сознательно ведет общество западных стран к какому-то краху и натуральному вырождению.

Возможно, когда-нибудь мы узнаем, ради чего все это затевалось. Может быть, у западного общества еще включится и инстинкт самосохранения, но надежды на это все меньше. Потому что те, кто возражает против навязывания «новой нормальности», осуждаются СМИ, модными блогерами и политиками. Да и не только осуждаются, а порой запугиваются.

Такое впечатление, что через какое-то время быть гетеросексуалом в западном обществе можно будет только в подполье. И это совсем не шутка.