Мир 18 сентября 2023, 18:02 Плата по счетам. Зачем Польша продолжает требовать репарации от Германии Политолог Буневич: польские требования репарации от Германии связаны с выборами Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Восточно-Прусская операция. Город Эльбинг (ныне Эльблонг, Польша) в день освобождения частями Красной армии / РИА «Новости»

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Польское правительство продолжает выдвигать требования и агрессивные претензии. Получение репараций в триллион долларов — на этот раз от Германии — не дает покоя Польше долгие годы. Почему она никак не может оставить соседей в покое и зачем эту тему активно обсуждают именно сейчас, разбирался «360».

Настойчивая Польша

Осенью прошлого года Польша в очередной раз потребовала от Германии 1,3 триллиона долларов репараций. Вопросом занимался глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Политик подчеркивал, что Берлин может позволить себе выплатить такие деньги, но есть вероятность, что сумма увеличится. ФРГ скептически отреагировала на польские запросы и снова их отклонила. Немецкий МИД назвал вопрос закрытым.

«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт», — отметили в ведомстве.

Несмотря на четкий ответ, недавно Польша снова запросила от Германии компенсацию. Правящая партия заявила, что если страна получит средства, это поможет ей остаться у власти. Кроме того, она «простит Германию и будет ее поддерживать», сообщила газета Politico.

Репарации как избирательный инструмент

Замглавы МИД Польши и член партии «Право и справедливость» Аркадиуш Мурлячик, по словам авторов статьи, делает все возможное, чтобы сделать из темы репараций избирательный инструмент. Он подчеркивал важность компенсации от Германии и взывал к польскому народу в надежде услышать его голос.

«Я уверен, что если мы будем править еще один срок, Германия выплатит Польше репарации, а изложение истории будет ближе к изложению Польши, а не Германии», — отметили в Politico.

Правящую партию поддержали несколько польских городов. В прошлом месяце Велюнь — небольшой город на юге центральной части Польши — стал первым советом, положительно ответившим на просьбу принять резолюцию о репарациях.

Велюнь — жертва первой крупной атаки в годы Второй мировой войны. Утром 1 сентября 1939 года немцы начали бомбить город, превратив его территории в руины и уничтожив сотни жителей.

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Советы городов Прудник и Тшчана, расположенных на юге страны, последовали примеру Велюни и приняли положительное решение о выплате компенсации от Германии.

Более того, не только польское правительство требует репараций. В июне 2023 года жители Польши ополчились на немецкие компании и массово стали подавать судебные иски против них. Поляки объясняли это тем, что во времена войны солдаты вермахта нанесли ущерб их предкам.

И сама Польша сосредоточила внимание не только на Германии. В июне этого года она планировала потребовать репарации от России по итогам Второй мировой. С аналогичным требованием страна обращалась в октябре 2022 года.

Амбициозные планы Варшавы сначала получить немаленькую сумму от Берлина и затем попросить такие же компенсации от Москвы — беспардонность, заявил «360» политолог, кандидат исторических наук и специалист в области российско-европейских отношений Дмитрий Буневич.

«В таком случае польские власти могут не останавливаться и предъявить претензии странам-соседям, например Австрии. Ведь она участвовала в разделе Польши в конце XVIII века. Либо потребовать компенсации у Швеции, которая в XVII веке оккупировала страну», — добавил он.

Где деньги, угнетатели?

История появления доклада о репарациях, по сути, началась с приходом к власти партии «Право и справедливость». В 2017 году в сейме создали парламентскую группу по оценке суммы компенсаций от Германии за ущерб во время войны. Коллектив экспертов возглавил депутат Аркадиуш Мулярчик.

Отчет показал масштабы немецких военных преступлений и разрушений. Тема репараций в общественном и информационном пространстве стала постоянной, приняв требовательный характер после того, как лидер партии Ярослав Качиньский заявил, что Польша никогда не отказывалась от компенсаций.

Правительство Германии неоднократно отвечало на эти претензии. Власти отмечали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша сама же официально отказалась от них.

В Варшаве же ссылались на давление СССР при подписании соглашения, акцентируя на том, что Польская Народная Республика (ПНГ) не была суверенным государством.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий / РИА «Новости»

Вечные претензии и требования

Польша пытается получить репарации достаточно давно, подтвердил Буневич. Он напомнил, что более 10 лет назад, при реформе Евросоюза, когда обсуждали количество депутатов в парламенте, Варшава сделала «немного парадоксальное заявление».

«Они заявили, что население в стране действительно небольшое. Но списали все на Вторую мировую войну. По их словам, если бы не было преступлений нацистов в Польше, то поляков было бы намного больше. Поэтому в качестве компенсации попросили дать им больше мандатов в Европарламент», — пояснил эксперт.

РИА «Новости»

Сложно возражать аргументам с немецкой стороны. Историк отметил, что после войны страны подписали соглашения и не имеют больше формальных оснований выдвигать экономические претензии. Эту страницу в европейской истории перевернули, Германия компенсировала свои преступления.

Однако Польша продолжает стоять на своем, потому что, по словам Буневича, там скоро пройдут парламентские выборы. Две основные силы — правящая партия «Право и справедливость» и проевропейские оппоненты из партии «Гражданская платформа» во главе с Дональдом Туском.

Глава «Право и справедливость» Ярослав Качиньский объявил своим соперником пронемецкого политика, а в своей деятельности он ориентируется в основном на ФРГ. Поэтому в битву ему они вбрасывают тему репараций от Германии. Дмитрий Буневич политолог, историк, эксперт по Польше

В этом случае Туск мечется меж двух огней. Если политик будет выступать за репарации, он автоматически начнет поддерживать кампанию своих оппонентов. А отрицая необходимость компенсации, Туск подтверждает «пронемецкую ориентацию», заключил эксперт.