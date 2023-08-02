Эксклюзив 02 августа 2023, 17:58 Трансгендер для ВСУ. Когда военный конфликт — это шоу Писатель Беседин: трансгендер для ВСУ — плевок в лицо украинцам Соцсети

Читать 360tv в

Американский трансгендер по имени Сара Эштон-Чирилло, который несколько лет назад стал женщиной, будет курировать англоязычный проект украинской территориальной обороны для жителей США и Европы. Почему это напоминает шоу, которое следует американским законам, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Какая новость подоспела: «Американский трансгендер станет официальным спикером ВСУ для западной аудитории». Они издеваются? Шутят? Нет, они это всерьез. И даже не сомневайтесь.

Трансгендера зовут Сара Эштон-Чирилло (отчего-то, кстати, жутковатое сочетание имени и фамилии). Она — или он? или оно? — журналистка, которая служит в Вооруженных силах Украины. И хочется спеть «таких не берут…», но нет — только таких и берут.

И вот кто-то должен освещать события украинского конфликта для жителей Чикаго, Сан-Франциско и других американских городов. Причем освещать надо весело и задорно, а главное — с соблюдением всех принципов толерантности. Если ты не гей, даже туда не суйся.

Я еще раз подчеркну: для США это не просто нормально — с недавних пор это единственно нормально, вот в чем беда. Белому гетеросексуальному мужчине трудно пробиться в люди. И это не выдумка, не преувеличение — это факт.

Но как подобное шоу будут воспринимать на Украине? Полагаю, как смачный плевок в сторону ВСУ. Тут, правда, есть любопытная история — воинствующий диссонанс.

С одной стороны, украинцы рисуют на своих танках и БМП (точнее, не на своих, а на европейских) нацистские кресты. Ну и, в принципе, корчат из себя суровых мужиков — истинных арийцев. С другой — Украина-то рвется в Европу, а следовательно, распахивает объятия для западных ценностей. Такое вот, простите, гомосексуальное порно.

Но даже если учесть, что европеизация украинской армии идет, пусть хотя бы только в этом аспекте, все равно иначе как издевкой по отношению к украинцам появление Эштон-Чирилло, вещающей от лица ВСУ, не назовешь.

Неужели не было нормального Петра или Мыколы, дабы он разъяснял американцам детали контрнаступления? В реальности же получается так: погибают украинские мужики (причем многие из них в принципе не хотели и не хотят участвовать в боевых действиях), а военные басни рассказывает американский трансгендер.

Однако именно в этом и кроется дух времени. Именно это и показательно.

Потому что и американскому правительству, и рядовым американцам откровенно плевать на Украину, украинские жизни и смерти. Им все равно, сколько солдат там погибнет. Ведь это не свои люди. Даже не так: это в принципе не люди. Это как бы нанятые актеры, которые снимаются в фильме категории snuff (то есть убийства и пытки реальны).

Западное общество настолько устало ото всего, оно настолько изнежено и пресыщено, что готово на любой ад ради сильных эмоций. Главное — чтобы не их мучили и обижали. А вот чужая боль, чужая смерть в прямом эфире — это мощнейший адреналин для зрителя в кресле. Он аж попкорн жевать перестает.

И таким развлечением для США стал украинский конфликт. Поэтому, к слову, они и наняли там в качестве президента и его свиты актеров и медиаменеджеров.

Ну а кто (это не я придумал, а в правилах прописано) обязан сниматься в американском кино? Конечно, трансгендеры — вот, собственно, их и снимают. Шоу должно продолжаться. И по определенным законам. Что, собственно, мы и наблюдаем.

На фоне трупов — довольный трансгендер. Чем не иллюстрация всего этого кровавого безумия?