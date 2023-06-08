Эксклюзив 08 июня 2023, 15:28 Трампа бьют, а он крепчает. Демократы наращивают недемократическую борьбу с опасным конкурентом Политолог Ярошенко: давление на Трампа силовыми методами будет расти вплоть до выборов White House

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Прокуратура США уведомила бывшего президента страны Дональда Трампа об уголовном расследовании в отношении него. Происходящее показывает, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена продолжает использовать совершенно недемократические методы борьбы с самым опасным конкурентом на предстоящих выборах главы государства, заявил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко.

Администрация Байдена имеет большое влияние на силовые органы страны, это было видно по тому, с каким рвением ФБР пыталось прижать Трампа. Такое же рвение проявляли и американские суды, отметил эксперт.

«И [демократы] будут и дальше пытаться это использовать, чтобы сделать Трампа неконкурентоспособным на выборах в 2024 году. Потому что на сегодняшний день Трамп — главный соперник Байдена. Его шансы на победу на порядок выше, чем у нынешнего президента США», — указал Ярошенко.

White House

Он обратил внимание, что часть населения Соединенных Штатов Трампа не любит и даже ненавидит. Но вместе с тем антирейтинг экс-лидера страны ниже, чем у Байдена. Плюс у Трампа есть свой крепкий электорат, который не перейдет другому кандидату.

«Это традиционалисты. Не очень богатые люди, жители сельских территорий, фермеры, не всегда люди с высшим образованием. Это костяк из работяг. Вот это ядерный электорат Трампа. И он никуда не денется», — пояснил собеседник «360».

Демократы осознают это, поэтому пускают в ход совершенно недемократические методы. По мнению Ярошенко, они высасывают из пальца надуманные обвинения, пытаются раскопать что-то о связях Трампа с женщинами, харрасменте, каких-то махинациях. Словом, пытаются всячески портить ему жизнь.

White House

«Но Трампа не запугать этими действиями. Наоборот, это работает в его пользу. Все эти обвинения только усиливают поддержку со стороны его электората. А сомневающиеся люди видят методы Байдена, и это не прибавляет ему рейтинга. То есть здесь налицо попытка силовым способом остановить Трампа», — заключил политолог.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что американские федеральные прокуроры уведомили Трампа о том, что в его отношении ведется уголовное расследование. По словам собеседников издания, Трампу направили письмо, в котором проинформировали о разбирательстве.

Спецпрокурор США Джек Смит сейчас проводит расследование по факту ненадлежащего обращения политика с секретными документами. Politico не исключила, что в связи с уведомлением Смит может решить предъявить Трампу обвинения в рамках уголовного разбирательства