Эксклюзив 15 февраля 2024, 13:06 Трамп столкнется с сильным противником переговоров России и Украины Аналитик Шипилин: ВПК США не даст Трампу провести переговоры России и Украины Global Look Press

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Обещание Дональда Трампа после переизбрания на пост президента США провести переговоры России и Украины пока остается на уровне предвыборной риторики. Но даже в случае возвращения политика в Белый дом реализовать обещание ему помешают обладающие крупным лобби американские компании военно-промышленного сектора. Об этом в комментарии «360» заявил политический аналитик Павел Шипилин.

Он напомнил, что во время прошлого президентского срока Трамп столкнулся с жестким противостоянием конгресса, который помешал ему реализовать множество своих идей. Сейчас политик уже имеет достаточный опыт, но столкнется с новыми препятствиями.

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Аналитик подчеркнул, что основная идея Трампа — подъем американской экономики, для которой военно-промышленный комплекс остается существенной отраслью. Растратившая свои запасы на помощь Украине Европа вынуждена закупать оружие у США.

«Трамп не сможет устоять перед соблазном сохранить европейский рынок. Появятся какие-то ритуальные попытки договориться с [президентом России] Путиным, но у американского ВПК мощное лобби. Поэтому Трампу просто не дадут прекратить этот пир во время чумы», — заявил Шипилин.

Собеседник «360» добавил, что сами переговоры между Россией и Украиной выглядят достаточно бессмысленно, так как проблема находится не в соседней стране, а в НАТО, который проводит милитаризацию у российских границ. Поэтому за стол для обсуждения дальнейшей ситуации должны сесть крупные страны.

«С Украиной мы бы как-то договорились или справились. Вся проблема, естественно, в Америке», — резюмировал аналитик.

О планах Дональда Трампа организовать переговоры лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сразу после вступления в должность президента США со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

По данным собеседников журналистов, будущий план разрабатывают советники политика. По словам источников, на Украину Трамп надавит полным прекращением военной помощи, России пригрозит усилением санкций и передачей современного дальнобойного оружия ВСУ.