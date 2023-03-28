Эксклюзив 28 марта 2023, 13:21 Трамп предупредил об уничтожении Украины. Она уже превратилась в натовский полигон Член ассамблеи СБ ООН Самонкин: Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине White House

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Бывший президент США Дональд Трамп предупредил о полном уничтожении Украины в ближайшие полтора года. Он пообещал остановить конфликт за сутки в случае переизбрания на новый срок. Однако страну уже превратили в полигон испытаний НАТО, и даже такому влиятельному политику не под силу стабилизировать обстановку, заявил «360» председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник Изборского клуба, член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин.

Далее — прямая речь.

Конструктивная позиция республиканцев

Республиканская партия выдвинула достаточно миротворческие лозунги, связанные с прекращением поставок киевскому режиму оружия и возвращением США в продуктивное русло.

Дональд Трамп выглядит не то что приятным, а наиболее конструктивным американским политиком. Все-таки за годы его правления отношения между Москвой и Вашингтоном в принципе существовали, так или иначе большой эскалации конфликта не произошло. Кроме того, бывший президент США не имел возможности общения с киевским режимом. Он всячески игнорировал звонки президента Украины и в целом не навязывал проукраинскую позицию.

Теперь задача американской политики, в частности демократов, — не допустить такого кандидата до участия в выборах 2024 года на фоне объявленной на него охоты по линии американских спецслужб, обвинений в связях с Россией и каких-то коррупционных скандалов.

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Экспериментальный полигон НАТО

Трамп сказал, что Украину через полтора года могут уничтожить. Честно говоря, она и так уничтожена. После государственного переворота февраля 2014 года страна де-факто раскололась, и часть территории уже вернулась в состав России на основании добровольного референдума.

Регионы, которые составляли большую часть экономического потенциала и ВВП страны, например Донбасс и частично Запорожская область, безусловно, принадлежали России и отказались признавать себя частью Украины.

Страна расколота. Она превратилась в некий натовский полигон испытаний: нас проверяют на стойкость, мы тоже смотрим на их военные позиции. Происходящее действительно напоминает эксперимент о том, что случилось бы, если бы начался конфликт России и НАТО. Украина — такой миниатюрный когнитивный сетевой конфликт, где применяются все соответствующие технологии.

План мирного урегулирования ситуации

Конечно, ни один политик на Западе не сможет повлиять на ход конфликта на Украине и стабилизировать обстановку. Но Дональд Трамп выглядит наиболее ярко, поскольку при нем российская и американская дипломатия как-то работала, были встречи и переговоры по разным ведомствам и течениям.

Наиболее симпатично сейчас выглядит мирный план урегулирования украинского конфликта — то, что, собственно, предложил Китай. Мы готовы поддержать наших китайских коллег, но коллективный Запад, США и Украина не хотят признавать эти инициативы. Как и Минские соглашения последние восемь лет.