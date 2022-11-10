Мир 10 ноября 2022, 19:46 Трамп — отработанный материал. Республиканцам нужен другой лидер Политолог Мартынов: США начали стремительно терять статус важной и главной страны Википедия

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В СМИ активно обсуждают личность губернатора Флориды Рона Десантиса, который одержал оглушительную победу на выборах главы штата. Директор Международного института новейших государств, политолог, международный эксперт Алексей Мартынов в беседе с «360» заявил, что американский политик — достаточно перспективный и талантливый организатор.

Бесталанный Трамп

Десантис, заметил Мартынов, имеет все шансы победить на президентских выборах в США в 2024 году. Страна нуждается в новых лицах и личностях.

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«Он серьезный, перспективный политик. Дональд Трамп — это отработанный материал. И то, что он там „подпрыгивает“ — это шоу. Десантис имеет все шансы стать лидером республиканцев? Думаю, да. Как бы то ни было, свежая кровь просто просится. Америка требует свежей крови, новых людей, новых лиц. [Они] себя дискредитировали», — подчеркнул эксперт.

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Он пояснил, что экс-президент США Дональд Трамп в свое время не сумел удержать власть и наделал огромное количество ошибок. Мартынов назвал его ярким, харизматичным шоуменом и бизнесмен, но бесталанным администратором.

«Вернее, никакой администратор. Огромное количество административных и управленческих ошибок. Именно поэтому он не удержал власть, а не потому что кто-то передернул выборы. То есть, имея полноту власти, он допустил это передергивание. Ну кто в этом ему виноват, кроме него самого?» — задался вопросом политолог.

Деградация США уже началась

Как изменится политика Соединенных Штатов по отношению к России в случае президентства Десантиса, Мартынов оценивать не стал. По его мнению, вероятное лидерство американского политика, скорее, вопрос омолаживания и оздоровления управленческого, политического класса в США в целом.

«То, что он перспективный политик — безусловно. Талантливый организатор и администратор. То, что любой человек, будучи лидером одной из важных американских партий и, в перспективе, страны, станет ориентироваться, прежде всего, на интересы страны — тоже очевидно. Единственное пожелание издалека с нашей колокольни — следовать национальным интересам и уважать национальные суверенные интересы всех остальных стран», — подчеркнул Мартынов.

Сложившуюся в Соединенных Штатах ситуацию он назвал деградацией. Она ведет к более глубокому расколу американского общества и политического класса. Лихорадит при этом не только саму страну, но и весь мир. США стремительно теряют статус важной и главной страны, заключил Мартынов.