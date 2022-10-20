Отключения электричества на Украине: реакция обычных людей | 360°

Мир 20 октября 2022, 23:55 Тотальный блэкаут. Сидя без света, украинцы задумались, за кого голосовали на президентских выборах Украинцы жалуются в соцсетях на введенный в стране режим экономии электроэнергии РИА "Новости"

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Украина перешла в режим тотальной экономии электроэнергии. Население страны предупредили об отключении света и посоветовали запасаться водой и теплой одеждой. Некоторые регионы уже провели предыдущую ночь и сегодняшний вечер в новой реальности блэкаута.

Такие ограничения ввели на Украине в связи с повреждением 40% энергетической инфраструктуры страны в результате обстрелов российской армией.

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В соцсетях украинцы активно жалуются на новые неудобства, связанные с отключением электроэнергии и зачастую винят в этом президента Зеленского.

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Twitter

Перевод: «Говорят, что психологи советуют после отключения света в доме подумать, за кого голосовал в 2019 году, и извиниться перед своими детьми за ЗЕдурку».

Вот другие некоторые сообщения украинских пользователей в соцсетях:

«Собиралась посидеть поработать сегодня ночью, но отключение света решило мою судьбу», — написала Яна.

«Когда работаешь четыре дня подряд по 12 часов, а в выходной нарисовывается куча дел, которые нужно сделать, закупиться необходимыми вещами на случай похолодания/отключения света/воды и т.д., а еще и воздушная тревога на 3,5 часа. Какой-то ужасный день, я устала», — пожаловалась Татьяна.

Студенты-программисты жалуются на то, что не смогут выполнять лабораторные работы / Twitter

«Это так эти зеленые п***ы готовились, что по всей стране отключение… к началу морозов и снега вообще не будет света?» — возмутился другой пользователь Twitter.

Также юзеры просят совета, как подготовиться в наступающим холодам.

«Друзья, посоветуйте, пожалуйста, какую горелку купить? Надо пережить холода и отключение света (квартира на электричестве)», — написал пользователь a_carrot_parrot.

Pragmaticfict написал, что его раздражают люди, сидящие в теплых квартирах и жалеющие украинцев.

«Меня достали люди, сидящие за границей и обсуждающие какие-то события, словно это „общее“. Например, об отключении света и последующих последствиях. „Это касается нас“. Кого нас? Тебя, который за границей в тепле и безопасности? Закрой рот, ради бога», — высказался он.

Сообщается, что подключение к интернету в Киеве в часы отключения электроэнергии заметно снижается, что не может не влиять на привычную жизнь людей и предприятий города.

Twitter

Тем временем, в украинских СМИ активно распространяются советы, как экономить электричество. К примеру, «Новое Время. Бизнес» рекомендует не использовать стиральные машины, кондиционеры, верхнее освещение, микроволновки. Также советует уменьшить температуру нагрева бойлера. Кстати, статью для издания написал генеральный директор «YASNO» Сергей Коваленко. Эта компания занимается поставкой электроэнергии и газа на Украине.

Чтобы увидеть, как живет Киев в эти часы, редакция «360» обратилась к веб-камерам, работающим онлайн. Камера жилого комплекса «Благород» подтверждает, что свет отсутствует почти во всех зданиях, дороги тоже не освещены. Однако большинство веб-камер оказались отключены, так как для них тоже необходимо питание.

Сколько продлится режим экономии электроэнергии, неизвестно. Однако украинские власти предлагают населению запастись терпением, так как энергетикам потребуется время для восстановления инфраструктуры.