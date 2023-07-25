Эксклюзив 25 июля 2023, 20:17 «Торги и танцы с бубнами». Украина размечталась о зерновом коридоре из истребителей Украинский политолог Дудчак: заявление Кулебы об истребителях США — привлечение внимания Коллаж: телеканал «360», Unsplash / Телеканал «360»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в состоянии создать новый зерновой коридор. В этом помогут американские истребители F-16. По мнению главы ведомства, вопрос с поставками самолетов решен. Почему это лишь способ привлечь внимание и узнать позицию России, украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал «360».

Далее — прямая речь.

Попытка узнать позицию России

Заявление о том, что истребители помогут перевозить зерно, — полнейший бред. Проще было бы отдать Украине деньги, которые потратят на транспортировку самолетов, чтобы они уже замолчали.

Понятное дело, что это заявление Кулеба сделал для привлечения внимания: попытаться проверить позицию России, как мы оцениваем эту ситуацию. Но какое отношение к этому всему имеют американские самолеты, конечно, непонятно.

Если европейские участники зерновой сделки так переживают за судьбу голодающих в Африке, возможность помочь уже была и достаточно давно. Для реализации плана НАТО не было каких-то неподъемных объемов.

Это все торги и танцы с бубнами вокруг костра. Выглядит очень навязчиво, но, я думаю, что [у Украины] хватит ума не «проверять» российский мир окончательно.

Мы, конечно, привыкли, что красную линию переступают, сдвигают, топчутся и прыгают по ней, но всему приходит конец. Сказка о том, что спящего медведя постоянно можно тыкать палкой, до добра никогда не доводила.

Почему США задерживают отправку истребителей

Американцы не уверены в том, как поведет себя Россия. Если бы они знали, что никаких угроз в воздушном пространстве на территории Украины нет, то давно доставили бы истребители в зону боевых действий.

Существует проблема с наличием летчиков, мест, где базировать и ремонтировать самолеты. Если истребитель взлетит с территории Польши, а не Украины, и полетит в российскую сторону, Москва имеет все основания ударить по нему.

Скорее всего, останавливает даже не должное отсутствие летчиков в их арсенале. Не обязательно это должны быть украинцы, можно набрать контрактников из европейских стран или Северной Америки.

США могут нанять тех же афганцев или пакистанцев, которые летали на самолетах. Однако основой момент в задержке отправки — неуверенность и сомнения в том, как на транспортировку будет реагировать Россия.