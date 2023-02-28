Мир 28 февраля 2023, 04:06 «Только верхушка айсберга». Фермерский союз в Великобритании забил тревогу из-за дефицита овощей Фермерский союз в Великобритании назвал «верхушкой айсберга» дефицит овощей в стране Pxhere

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Дефицит овощей в Великобритании может оказаться лишь «верхушкой айсберга». К такому выводу пришли в Национальном союзе фермеров (NFU). Специалисты отметили, что цены на энергоносители, Brexit и климатический кризис привели к проблемам у производителей, выращивающих сельскохозяйственные культуры. Об этом сообщило издание The Guardian.

Снижение урожая

В британских супермаркетах трудно найти некоторые продукты. Всему виной стали правила Brexit, сокращения поставок со стороны британских и голландских производителей, которые пострадали от роста счетов за электроэнергию для обогрева теплиц, а также плохая погода. Последний фактор привел к снижению урожая в Европе и Северной Африке.

Зависимость от импорта сделала Великобританию особенно уязвимой для «шоковых погодных явлений», отметил заместитель президента NFU Том Брэдшоу.

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Страна, по его мнению, достигла переломного момента и на фоне нестабильности во всем мире должна взять под контроль производимые продукты. Брэдшоу заметил, что события на Украине привели к росту инфляции. Особенно это касается цен на энергоносители, которые взлетели до ранее невиданных уровней.

«Производители не уверены в том, что они получат прибыль, оправдывающую установку своих теплиц», — отметил заместитель президента NFU.

По его словам, сейчас в стране есть большое количество теплиц, в которых можно выращиваться помидоры, перец, огурцы, баклажаны, однако они стоят пустыми. Такое положение вещей связано с тем, что производители попросту не могли сажать перечисленные культуры вместе с другим урожаем, не думая о прибыли с рынка.

Из-за резкого скачка цен на помидоры ряд владельцев итальянских ресторанов в Великобритании повысили цены на блюда с использованием этого продукта, а в некоторых заведениях и вовсе пропала из меню «Паста аль помидоро».

Зависимость от импорта

Брэдшоу отметил, что сейчас британские фермеры полностью зависят от импорта, и когда в Марокко и Испании произошли «шокирующие погодные явления», это привело к дефициту ряда продуктов в Великобритании.

Также заместитель президента признал, что нынешняя ситуация стала косвенным результатом решения страны покинуть Евросоюз. Брэдшоу отметил, что до Brexit Великобритания ничего не импортировала из Марокко или же очень мало. Но в связи с выходом из ЕС страна вынуждена была «пойти дальше» в вопросах импорта.

«И теперь эти климатические потрясения, которые становятся все более распространенными, оказали реальное влияние на продукты, доступные на наших полках сегодня», — посетовал Брэдшоу.

Лимит на овощи

Сеть супермаркетов Tesco вслед за Aldi, Asda и Morrisons ограничила для клиентов покупку определенных свежих продуктов, поскольку из-за дефицита полки магазинов оказались пустыми.

Tesco и Aldi теперь продают в одни руки не более трех единиц томатов, перца или огурцов. Такое правило введи в качестве меры предосторожности. А Сеть Asda ограничивает клиентов в покупке салата, брокколи, цветной капусты и малины. Покупатели Morrisons не могут взять в одни руки свыше двух единиц помидоров, огурцов, салата и перца.

Это связано с тем, что нехватка томатов в британских супермаркетах увеличилась из-за сочетания плохой погоды и проблем с логистикой.

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Министр окружающей среды Тереза Коффи предложила британцам «беречь» сезонные продукты, такие как репа, поскольку из-за непогоды на полках супермаркетов нет помидоров и других свежих овощей. При этом она добавила, что осознает желание потребителей иметь выбор продуктов в течение всего года, и этот спрос пытаются удовлетворить.

Тем не менее, после заявления Коффи стали поступать сообщения о нехватке репы. Сеть супермаркетов Waitrose, как указано в материале, и вовсе прекратила продажу корнеплодов. Также на нехватку репы жаловались покупатели в Sainsbury’s.