Мир 20 июля 2023, 21:24 То ли Фолклендские, то ли Мальвинские. Большие дрязги маленьких островов The Times: ЕС в декларации назвал Фолклендские острова Мальвинскими Яндекс.Карты

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Маленький архипелаг на юго-западе Атлантики стал камнем преткновения Аргентины и Великобритании. Они больше столетия делят Фолклендские, или Мальвинские, острова и даже успели повоевать за них. При этом политики не особо интересуются мнением местных жителей. Но недавно ЕС дал понять, что склоняется на сторону государства Южной Америки.

Британские острова могут вернуть Аргентине

Аргентина отпраздновала дипломатический триумф: Евросоюз в своей декларации назвал Фолклендские острова Мальвинскими. Это важный нюанс: первое название использует Великобритания, хозяйка архипелага, второе — аргентинцы, которые на него претендуют, сообщила The Times.

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Документ ООН стал результатом двухдневного саммита между 27 государствами-членами ЕС и блоком Celac, в который входят 33 латиноамериканские страны. В декларации отметили, что Европейский Союз принял к сведению историческую позицию блока, который ратовал за возвращение островов Аргентине.

Британский министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли перед саммитом просил Брюссель убрать любые упоминания о Фолклендах из декларации. Однако его не послушали, и протесты не помогут: Великобритания больше не является частью ЕС.

Пингвины в заливе Джипси-Коув, Фолклендские острова / Викимедиа

Между Великобританией, Францией и Испанией

Спорные острова почти наверняка открыли жители Огненной Земли, но они не оставили никаких свидетельств. Поэтому первым официальным открывателем числится португалец Эштебан Гомеш, командовавший в 1520 году кораблем «Сан-Антонио» в экспедиции Фернана Магеллана.

Не слишком грамотный Гомеш нарек земли Исла-де-Сансон-и-де-лос-Патос. После этого острова фигурировали на картах под этим названием, а также как Ислас-Сансон, Ильяс-де-Сантон и Ислас-де-Сан-Антон.

Первая карта Мальвинских островов, 1520 год

Позднее, в 1690 году, англичанин Джон Стронг в знак уважения к Энтони Кэри, виконту Фолклендскому, назвал его именем пролив между двумя главными островами архипелага. Постепенно имя как-то само собой перешло и к группе островов поблизости.

Спустя чуть более полувека — в 1764 году — французский мореплаватель Луи Антуан де Бугенвиль нарек острова Мальвинскими в честь бретонских моряков и рыбаков, первых известных поселенцев на этих землях.

Спустя пару лет британский капитан Джон Мак-Брайд основал на одном из островов английское поселение, а Испания приобрела у Бугенвиля французские владения и назначила губернатора. В 1770 году испанцы напали на британские владения и отобрали их.

Через год страны заключили соглашение, и англичане получили обратно порт и форт на острове Большой Малуин, но не больше. Великобритания в свою очередь признала права Испании назваться полноправной хозяйкой островов. При этом стоит отметить очевидное — обе страны были довольно далеки от спорных земель.

Сельская местность Мальвинских островов / Викимедиа

Британский военный порт

Когда началась война за независимость США, британцы оставили острова, установив на прощенье памятную табличку: дескать, это наши владения. Но аргентинский лоцман Хуан Паскуаль Кальехас эту декларацию снес и отправил в Буэнос-Айрес. Там ее уже в XIX веке и обнаружили британские войска.

Наконец в ноябре 1820 года над Фолклендскими островами подняли флаг Соединенных провинций Южной Америки. После аргентинцы и американцы долго выясняли, чья эта земля, пока под шумок туда не явилась Великобритания.

Дрязги поутихли с Первой мировой войной — явился новый игрок, Германия. Однако англичане браво разбили немцев в морской битве и прогнали прочь тех немногих, кого не успели потопить. Во время Второй мировой войны порт одного из островов служил ремонтной базой для британских судов.

Картина Уильяма Лайонела Уилли «Морская битва за Фолклендские острова 1914 года» / Викимедиа

Трехмесячная война

Во второй половине XX века снова встал вопрос о территориальной принадлежности островов. Аргентина как ближайшая соседка логично считала, что имеет на них куда больше прав, чем Великобритания, которая расположена почти в 13 тысячах километров по прямой.

Англичане в ответ заявляли, что жители островов должны проголосовать за выход из состава Великобритании на референдуме. Это было беспроигрышно: двухтысячное население островов в основном британского происхождения, разумеется, предпочитало оставаться подданными Соединенного Королевства.

Однако в 1982 году аргентинцы не выдержали и попытались захватить остров. Великобритания тут же отправила крупное военно-морское соединение и сухопутные части. Спустя три месяца войска Аргентины капитулировали. Причем страны-участницы до сих пор ругаются, как называть эту войну — Фолклендской или Мальвинской.

Мемориал погибшим аргентинцам в городе Ушуая / Викимедиа

Пожалуй, самым простым способом избежать территориальных скандалов было бы предоставить островам независимость и сменить им имя. Как говорится, не вашим — не нашим. Однако простые решения у политиков не в ходу. Поэтому длинный сериал маленьких островов явно ждет продолжение.