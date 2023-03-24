Эксклюзив 24 марта 2023, 03:45 Тихая и ползучая аннексия. Санду устроила бескровный геноцид молдаван «Голос Мордора»: отменой национального языка Санду похищает идентичность молдаван РИА «Новости»

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По решению президента Молдавии Майи Санду национальный язык страны переименовали в румынский. При этом власти заявили, что этот шаг объединит молдавское общество. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» проанализировал последствия принятого решения.

Далее — прямая речь.

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Санду «мечтает» сделать молдаван второсортными румынами

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что переименование молдавского языка в румынский объединит молдавское общество. Не кажется ли вам, что это как-то уж режет слух? Ведь если язык теперь румынский, то разве общество может оставаться молдавским?

Оно теперь тоже должно стать румынским, ну, или недорумынским, ибо молдаванам надо еще сильно постараться, чтобы полностью сравниться с первосортными «потомками великих римлян». Ведь даже когда Молдавия находилась в составе Румынии, по окончании Первой мировой войны, молдаване точно не были равны населению самой метрополии и частенько бывали биты румынскими полицейскими за то, что имели наглость появиться в повседневной одежде и обуви на центральной улице Кишинева. Ну вот не мог взгляд настоящего «потомка великих римлян» выдержать вид обносков и рванья, в которое кутались от нищеты молдаване.

И теперь Майя Санду хочет эти благословенные времена вернуть. Сама-то она уже давно румынка и паспорт у нее имеется. Да и до нищеты Молдавия уже доведена вполне успешно, а госпожа Санду лишь завершает этот важнейший процесс. И как мне кажется, Молдавия уже давно была бы нищей и бесправной частью Румынии, если бы не Приднестровье, которое подобно кости в горле, как и у молдавской власти, так и у румынской.

А силой решать это вопрос боязно. Сама Молдавия может снова получить по рогам, как это уже было в 1992 году, а помощь Румынии будет расценена, как настоящая аннексия с применением силы и может быть встретить неодобрение даже среди многих союзников Румынии по ЕС и НАТО. Есть еще вариант с Украиной, которая мечтает «помочь» Молдавии уничтожить русское Приднестровье, но и тем страшновато, потому что ответ России может быть совершенно непредсказуемым.

Похищение идентичности

И поэтому аннексию решено проводить тихую и ползучую. От языка уже отказались, на очереди отказ от названия самого народа. «Ученые» вполне могут объявить, что Молдавия — лишь название румынской провинции и не может давать самоназвание отдельному народу. Нет никаких молдаван, тем более, что и говорят-то они уже на румынском языке. А если нет молдаван — то и страна отдельная им совершенно незачем.

Как видите — план достаточно простой, и изящным его не назвать никак. Майя Санду со своими румынскими хозяевами просто похищает идентичность у молдавского народа. В какой-то мере это можно назвать и бескровным геноцидом, потому что результатом этих действий может стать исчезновение целого народа.

И вопрос только в том, а захотят ли молдаване распрощаться со своей идентичностью, своей страной, чтобы стать даже не румынами, а чем-то вроде второго сорта, как это уже было после Первой мировой войны. Ответа на этот вопрос я не знаю.