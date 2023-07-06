Эксклюзив 06 июля 2023, 22:41 Террорист на зарплате у ЦРУ. Буданов представил Западу свою версию о попытке мятежа в России «Голос Мордора»: Буданов может повторить путь Усамы бен Ладена Пресс-служба президента Украины

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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов побеседовал с The Times, представ в образе этакого Джеймса Бонда. В нем он рассказал о попытке мятежа в России, приправив его собственной аналитикой. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в авторской колонке для Telegram-канала «360» отметил, что «завернули» интервью красиво, но пахнет оно дурно.

Далее — его прямая речь.

Главный военный разведчик Украины Кирилл Буданов, который на самом деле является обычным террористом на ЦРУшной зарплате, дал большое интервью изданию The Times.

Буданов очень словоохотлив и умеет преподнести себя западному читателю в лучших традициях фильмов о Джеймсе Бонде — интервьюирующий неоднократно делает акцент именно на таких аспектах, как некая загадочность, недоговоренность, подмечает его многозначительные «холодные улыбки».

Получается какое-то продолжение того же «Квартала-95», но в более богатом жанровом воплощении.

Аналитика по Буданову

Понятно, что с антуражем и режиссурой тут полный порядок. Который, впрочем, полностью отсутствует, если начать пытаться вникнуть в смысл сказанного Кириллом Будановым. То ли он такой дурак от рождения, то ли ему на самом деле что-то серьезное прилетело в голову и он от этого до сих пор не оправился.

А как иначе можно воспринять самые настоящие перлы про пригожинский мятеж, например?

Буданов на полном серьезе делает вид, что все об этом мятеже знал еще до того, как он произошел. Более того, Кирюша намекает, что ГУР вообще причастно к его планированию и осуществлению.

И лучше бы на этом остановиться, но тут Буданов начинает выдавать свою «аналитику». И становится понятно — парень точно не в себе.

Буданов говорит о том, что во время мятежа у [президента России Владимира] Путина практически не было никакой поддержки. Что даже Санкт-Петербург был готов восстать против него, даже несмотря на то, что Путин родом из этого города. А вот Москва оказалась лояльной российскому президенту.

По «данным» Буданова, Владимира Путина поддержали жители лишь 21 региона из 46. Такое впечатление, что Буданов просто забыл посмотреть в интернете, сколько в России регионов (на самом деле — 89) и взял число с потолка. Но журналисты Times на такие мелочи внимания не обращают.

Ну и совсем уж феерично вышло с Дагестаном, где, по данным Буданова, у Пригожина 97% (!) поддержки. И вот тут непонятно: это ему украинские разведчики донесли, либо он сам дагестанцев, поддержавших Пригожина, пересчитывал? Включая грудных детей и старцев, возрастом за 100 лет.

Факты никто проверять не будет

Но самое смешное, что западный обыватель сожрет и эту неприглядную и дурно пахнущую субстанцию, завернутую в красивую оберточку. Никто не будет проверять факты. А сама личность Буданова и то, что он самый откровенный террорист, ни у кого не вызовет смущения. В первый раз, что ли?

Когда-то западная пресса брала интервью у Усамы бен Ладена, называя его борцом за свободу, а потом Усама показал Западу такую свободу, что на месте башен Всемирного торгового центра до сих ничего построить не могут.

И совершенно никого не смущало, что буквально несколько лет назад бен Ладен красовался на обложках западных журналов.

Так что у Буданова еще все впереди. И не исключен вариант, что и он когда-нибудь укусит своего хозяина, как это сделал бен Ладен. Достаточно лишь будет Западу прекратить поддерживать Украину, и там очень многие сойдут с ума. Мало не покажется.

И такие упыри, как Кирилл Буданов, очень четко знают, что надо делать и кому надо будет мстить.