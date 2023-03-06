Мир 06 марта 2023, 03:22 Теракт в Брянской области, распространение «ЧВК „Редан“», столкновение поездов в Греции. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 27 февраля по 5 марта 2022 года — в фотогалерее «360». РИА «Новости»

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Группа украинских диверсантов напала на села Сушаны и Лебечане в Брянской области. Погибли два человека, раненый школьник спас двух девочек от смерти. Неформальное молодежное течение «ЧГК „Редан“ распространилось по России и ушло за границу. Задержания подростков прошли на Украине и в Белоруссии. Товарный и пассажирский поезда столкнулись в Греции. Погибли 36 человек.

Теннисиит Даниил Медведев завоевал три титула чемпионата ATP подряд. / РИА «Новости» Украинская ДРГ напала на Брянские села. / РИА «Новости» Новое движение ЧВК «Редан»» распространилось в России. / Соцсети Столкновение поездов в Греции стало самой крупной трагедией для страны. / Twitter Российские регионы пережили атаку беспилотников. / РИА «Новости» Флаги Украины в РУДН вызвали скандал и проверку. / РИА «Новости» Вертолет с пассажирами упал под Мурманском. / Пресс-служба МЧС Глава МИД России Лавров посетил саммит G20. / РИА «Новости» Теннисиит Даниил Медведев завоевал три титула чемпионата ATP подряд. / РИА «Новости» Украинская ДРГ напала на Брянские села. / РИА «Новости»

Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 27 февраля по 5 марта 2022 года — в фотогалерее «360».

Брянские села под ударом ДРГ

Диверсионно-разведывательная группировка украинских боевиков напала на села Сушаны и Любечане Климовского района Брянской области в четверг, 2 марта. Боевики расстреляли машину с детьми, убив водителя и ранив 11-летнего мальчика. Под минометным обстрелом после атаки также оказалось село Ломаковка.

Позже губернатор региона Александр Богомаз сообщил еще об одном погибшем жителе села Любечане. Им оказался местный житель 1966 года рождения.

Выяснилось, что в селах действовали две группировки. Глава села Новый Ропск Николай Самусев сообщил, что сначала жители услышали стрельбу из Любечан, а после появились сообщения что в селе Сушаны находятся вооруженные люди с желтыми повязками. Глава села Сушаны заявил, что боевики из гранатометов обстреливали дом, где находилась женщина с детьми.

На нападение на села отреагировал президент России Владимир Путин. Он назвал атаку на Брянскую область терактами и пообещал, что ответ для украинских властей окажется жестким.

Для поиска и ликвидации националистов на место прибыли военные и ФСБ. По данным силовиков, вокруг пострадавших населенных пунктов нашли большое количество снарядов, которые начали разминировать. Одна из заложенных бомб повредила машину Росгвардии. Ранения получили четыре человека.

Военнные и сотрудники спецслужб выдворили участников группировок за границу России и нанесли массированный удар из артиллерии.

Геройским поступком стало поведение раненого мальчика. Вместе с двумя девочками он ехал в машине в школу соседнего села. На автомобиль напали боевики, которые убили водителя. Школьник получил ранение, но помог девочкам выбраться и спрятаться в лесу. После мальчик вышел на дорогу, поймал машину и вместе с подругами приехал к родителям, откуда пострадавшего ребенка срочно доставили в больницу. Врачи прооперировали мальчика и извлекли пулю.

Смелого школьникапредседатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин представил к ведомственной медали «Доблесть и отвага», а губернатор Богомаз пообещал подать документы для государственной медали «За отвагу».

Ответственность за теракт взял на себя «Русский добровольческий корпус». В него вошли уехавшие на Украину сторонники ультраправых российских группировок. В России против них заводили уголовные дела.

Наступление «Пауков»

Массовые задержания подростков начались в российских городах во время длинных февральских выходных. Полиция выводила школьников и студентов из торговых центров в Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах России.

Это новое неформальное движение «ЧВК „Редан „„. Его участники носят одежду с изображением паука с цифрой четыре, черные куртки и клетчатые брюки.

Все началось с появления в социальных сетях драки из московского ТЦ «Авиапарк», где неформально выглядящие подростки вступили в драку с околофутбольными фанатами. После того, как ролик разошелся, массовые драки охватили всю страну. Только в Москве задержали более 300 участников «ЧВК „Редан“». В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что у некоторых из членов группы изъяли газовые баллончики, ножи, а также страйкбольные пистолеты. Большую часть из задержанных в итоге отпустили.

Неформальным объединением заинтересовались в Госдуме. Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подчеркнул, что нужно понять, что стоит за «ЧВК „Редан“», просто увлечение аниме или попытка вовлечения молодежи в криминальную среду.

Противоправные действия участников неформального движения «ЧВК „Редан“» требуют жесткого пресечения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что ничего кроме деструктивности подобное течение не несет. Между тем команды «ЧВК „Редан“» образовались сначала на Украине, где полиция задержала более 400 участников движения, а потом любители одежды с пауками появились в Белоруссии.

Один из представителей московской группы «ЧВК „Редан “» пояснил, что движение объединяет подростков с общими интересами. Никаких деструктивных идей участники не продвигают, а зачинщиками драк стали совершенно другие люди.

Греческая трагедия

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в районе греческого города Лариса. Жертвами крушения стали 36 человек, из которых семеро сгорели в охватившем упавшие вагоны пожаре. Еще 66 человек попали в больницу.

По данным СМИ, в пассажирском составе с каникул возвращались студенты. Причиной аварии стали не подключенные стрелки. В результате оба поезда оказались на одних путях, что привело к лобовому столкновению. Правительство страны объявило трехдневный траур по погибшим. Свою вину в крушении поездов признал начальник станции. Он заявил, что ошибся, не переключив стрелки и отправив составы по одному и тому же пути.

После аварии в отставку подал министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис. В своем прощальном слове он заявил, что железнодорожная инфраструктура, не соответствует требованиям XXI века.

Студенты Афинского университета и организация «Солидарность для всех» устроили траурный митинг и марш в память о погибших. Они прошли по городу на площадь Синтагма, где зажгли свечи в память о погибших и провели безмолвную акцию протеста. После завершения акции на площадь прибыли анархисты, которые устроили беспорядки. В ходе стычки пострадали пять сотрудников правоохранительных органов.

Свои извинения родным и близким погибших принес глава правительства Греции Кириакос Мицотакис. Он пообещал в ближайшее время полностью ввести в эксплуатацию цифровую систему управления движением поездов.

Атака дронов

Сразу несколько беспилотников атаковали регионы России на минувшей неделе. В Брянской области украинский дрон сбили системы противовоздушной обороны. Губернатор Богомаз сообщил, что жертв и разрушений в результате происшествия нет. В тот же день неустановленный беспилотник рухнул неподалеку от поселка Нового в Республике Адыгея.

Еще одну неудачную атаку два заряженных взрывчаткой беспилотника провели на нефтебазу в Туапсе. По данным СМИ, дроны не попали в цель — резервуары с топливом. В администрации города сообщили, что ночью на территории нефтебазы после хлопков загорелась хозяйственная постройка. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров. Пожар быстро потушили.

Попытку атаки украинских беспилотников по гражданским объектам Краснодарском крае и Адыгее подтвердили в Минобороны. В ведомстве заявили, что полеты пресекли подразделения радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил России. Оба дрона потеряли управление и рухнули.

Еще один неизвестный дрон разбился в районе деревни Губастово в городском округе Коломна. Беспилотник упал в 100 метрах от газокомпрессорной станции «Воскресенск».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жертв и разрушений на земле нет. Жителям ничего не угрожает. В ситуации разбираются сотрудники ФСБ и другие компетентные органы.

Но на этом атаки не закончились. Минобороны 1 марта сообщило, что предотвратило массированную атаку на объекты в Крыму. Шесть дроном сбили в воздухе, еще четыре беспилотника вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Власти Украины не взяли на себя ответственность за атаки беспилотников. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страна и ее Вооруженные силы не имеют отношения к атакам на гражданские объекты России.

Дружбе народов помешали флаги

Фотографии из Telegram-каналов с украинскими флагами в здании Российского университета дружбы народов возмутили многих. На фоне сообщений возмущенных людей заместитель министра высшего образования и науки Константин Могилевский объявил, что в вузе пройдет проверка. Он пояснил, что недопустимо вывешивать на всеобщее обозрение флаги страны, где пропагандируются неонацистские идеи. При этом он обратил внимание, что украинским студентам, которые получают образование в российских вузах нужно оказать всяческую поддержку.

В самом вузе пояснили, что флаги повесил в рамках выставки землячеств, где представили атрибутику. Кроме Украины, на выставке представили национальные символы Грузии, Молдавии, Черногории, Сербии, Кипра, Греции и других государств.

Жесткая посадка

Вертолет Ми-8 с овершил жесткую посадку рядом с аэродромом Ловозеро в Мурманской области. На его борту находились шесть пассажиров и три члена экипажа. В результате аварии в больницу забрали одного пилота и пассажира.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В ведомстве заявили, что рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых — ошибка пилотирования, техническая неисправность радиодальномера, плохие погодные условия.

Заместитель директора компании-владельца пострадавшего борта «Вологодское авиационное предприятие» Александр Воробьев заявил, что экипаж выполнял полет в сложных условиях. Вертолет прекрасно работал и регулярно проходил служебное обслуживание. Все пилоты — профессионалы своего дела, поэтому к ним претензий нет. Командир экипажа вертолета Павел Шитиков заявил, что во время посадки борт попал под снежный заряд. Поэтому пришлось совершить жесткую посадку на низкой скорости, которая позволила избежать жертв.

Министры встретились в Нью-Дели

Министры иностранных дел стран G20 встретились в Нью-Дели на специальном заседании. Свою встречу они начали с минуты молчания в память о погибших во время землетрясений в Турции.

Россию на совещании представил глава МИД Сергей Лавров. В ходе своего выступления он призвал своих коллег присоединиться к требованию России о расследованиях диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Также он призвал Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирную торговую организацию принимать больше участия в повышении роли развивающихся стран.

Лавров не обошел стороной и конфликт на Украине, отметив, что за срывом переговоров стоят Великобритания, США и страны ЕС, которые надавили на киевский режим, чтобы он не подписывал мирный договор, а потом потребовали победы над Россией. Все предложения российского министра представители западных стран проигнорировали.

«Это просто стыд. Для „Большой двадцатки“ ничего не интересно, кроме темы Украины. Это началось, когда Россия начала защищать себя после многих лет», — прокомментировал Лавров итоги заседания.

В результате, по итогам совещания министрам не удалось подписать итоговое коммюнике. Россия и Китай отказались ратифицировать два пункта документа: об осуждении боевых действий и негативном влиянии на мировую экономику конфликта на Украине, а также о недопустимости угроз или применения ядерного оружия.

Самой обсуждаемой историей встречи глав внешнеполитических ведомств стал 10-минутный разговор на ходу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа США Энтони Блинкена. Переговорами эту беседу назвать нельзя, но эта была их первая личная встреча и беседа с февраля 2022 года.

По данным агентства Reuters, госсекретарь США попросил министра Лаврова отменить решение о приостановке выполнения ДСНВ. Сам Блинкен заявил, что в беседе с российским коллегой заявил о готовности США к взаимодействию по вопросам контроля над стратегическими ядерными вооружениями. Вторую тему, которую он поднял в беседе с главой МИД России стало предложение о новом обмене заключенными и передачу США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала раскрытие госсекретарем США деталей разговора с главой внешнеполитического ведомства имиджем, пиаром и саморекламой, потому что он сам не видит, что вина за кризис в отношениях лежит именно на США. Она также не исключила, что встречу подстроили, чтобы смоделировать положительную повестку для действующей администрации Белого дома в преддверии предвыборной компании.

Три короны Медведева

Российский теннисист Даниил Медведев в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае одержал победу над соотечественником Андреем Рублевым. Российские теннисисты провели на корте один час и восемь минут.

Для Медведева это третья победа подряд в престижном турнире и серия из 14 беспроигрышных матчей. Для выхода в финал в Дубае он одолел первую ракетку мира Новака Джоковича. Вторую победу российский теннисист одержал в финале АТР, который проходил в Дохе, где обошел британца британца Энди Маррея. А первая победа турнира Медведеву досталась в противостоянии с итальянцем Янником Синнером в Роттердаме.