Борьба Латвии с российским телевидением безуспешна | 360°

Эксклюзив 13 сентября 2022, 00:04 Поделиться Telegram

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Viber Борьба Латвии с российским телевидением безуспешна «Голос Мордора»: в Латвии смотрят российское телевидение вопреки запретам властей

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Власти Латвии продолжают борьбу с российскими телеканалами: сейчас в стране запрещены даже детские каналы. Но, несмотря на все запреты властей, жители республики продолжают смотреть российское телевидение, рассказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Штрафы за просмотр российских каналов

Несмотря на все запреты, в Латвии продолжают смотреть российское телевидение.

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Сейчас там запрещены все каналы, включая детские и даже какие-нибудь о рыбалке. Ну, а вдруг вынырнет из воды какой-нибудь язь и начнет нести «кремлевскую пропаганду»? Всяко ведь бывает.

Власти пытаются бороться с просмотром российского ТВ как только могут. За просмотр каналов из России даже ввели штраф в семь сотен евро. Первыми жертвами стали спутниковые тарелки на крышах многоэтажек, которых уже становится сильно меньше. Люди смотрят ТВ через интернет, но и тут есть опасность, что может настучать особо бдительный сосед из дома напротив. Поэтому смотрят с приглушенным звуком и плотно зашторенными окнами.

Нелюбовь к советским временам

Удивительно, но в Латвии очень сильно не любят советские времена. Считают [их] «оккупацией», когда не было совершенно никаких свобод. Но правда в том, что Советский Союз 70-х или 80-х годов был куда более свободной и демократической страной, чем Латвия.

По крайней мере, все обладатели коротковолновых приемников могли спокойно слушать «змеиные голоса». <…> Но продажу коротковолновых приемников никто и не думал ограничивать. В продаже была масса прекрасных моделей, в том числе сделанных и в советской Латвии.

Борьба с русским контентом

Сложно даже представить, на что готовы пойти власти Латвии дальше в своей беспощадной борьбе с русским контентом. Это касается не только ТВ, а вообще всего. Русские интернет-сайты в стране тоже заблокированы, но это блокировка крайне рукозадая. И возникают мысли либо о сознательном саботаже со стороны интернет-провайдеров, либо об их низкой квалификации.

В общем, борьба продолжается. И я не удивлюсь, если латвийский интернет со временем отключат от мировой сети. Тут российские либералы смеялись над российским «чебурнетом», которым, на самом деле и не пахнет, но их сокровенные мечты может воплотить «свободная демократическая» Латвия. На самом деле — фашистская.

Я вот даже представить не могу, насколько латвийским руководителям сейчас не хватает прибора для чтения мыслей. Вот они бы развернулись! Джордж Оруэлл нервно курит в сторонке.

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