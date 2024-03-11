Мир 11 марта 2024, 17:56 Танковый анахронизм. Британцы разочаровались в Challenger-2 и танкистах ВСУ Эксперт Джерелиевский: Challenger и Abrams — бесполезные танки в арсенале ВСУ UK Ministry of Defence / Global Look Press

Читать 360tv в

Украинский кризис поменял в мире практически все, включая взгляды на военную промышленность — как российскую, так и зарубежную. Западные образчики военной техники, которыми так гордились в Европе и США, на вооружении у киевского режима показали себя совсем не так, как надеялись в Вашингтоне и Брюсселе. Недавно журналист The Sun лично наблюдал, как работает английский танк Challenger-2, поставками которого ВСУ Лондон обещал добиться некого перелома на поле боя. О конфузе британского военпрома — в материале «360».

Репортер The Sun вздумал сделать репортаж про танки Challenger-2 на службе у киевского режима. Он поехал с самыми серьезными намерениями на некий украинский полигон, где ему должны были показать в деле британское чудо техники. А чудо техники возьми да и заглохни в ближайшей грязи, прямо во время демонстративного заезда.

«Даже на учениях мы увидели главную проблему, с которой столкнулась техника на Украине, — это ее мобильность. Он постоянно застревает в грязи, и если вы посмотрите на местность, то увидите, что это мягкая, глубокая почва», — посетовал журналист, ожидая, пока один британский танк вытащит на своей тяге другой.

Украинские вояки сразу же нажаловались репортеру на все минусы английской машины: это и слишком большой вес в 64 тонны, и постоянно глохнущий мотор, и лишняя заземленность. В канаве шириной в несколько метров Challenger вязнут на раз-два, а потом мучайся с ними, вытаскивай в условиях боя. Кроме того, растянутая логистика вынуждает ждать запчасти по несколько месяцев, а ломаются Challenger-2 частенько.

Также они привели свои цифры по наличию-отсутствию английских машин. По данным украинцев, из 14 присланных британских танков сейчас работают только семь, пять из них загадочно «поломалось», два оставшихся все-таки списали на работу по ним российских военных.

UK Ministry of Defence / Global Look Press

Что характерно, в комментариях недовольные критикой своего военпрома украинскими союзниками британцы немедленно заявили: это не Challenger барахлит, а танкисты у Киева сомнительные, «на троечку».

Многие напомнили, что в условиях работы в сухом теплом климате, какой был в Ираке, Challenger-2 запросто показывали недюжинную эффективность. Но в первую очередь комментаторов развеселило, что украинский экипаж заглохшего танка попытался проехаться по камышам, которые всем своим видом сигналят: здесь трясина.

«Похоже, у британских танкистов не было достаточно времени, чтобы научить украинцев распознавать влаголюбивые растения», — сыронизировал один из пользователей.

Другой поинтересовался, как танк может быть виноват в том, что люди ездят на нем по грязи, зная, насколько он тяжел и маломощен.

Это показывает, насколько неопытны экипажи, использующие эти танки. Кто станет вести такой танк, как Chally, по самому влажному и мягкому участку поля, когда в паре метров есть более твердая почва? Комментарий к материалу The Sun

Кто прав в споре о причинах неактуальности западной военной техники на линии боевого соприкосновения, «360» уточнил у военного эксперта Бориса Джерелиевского. По его словам, проблематичны не столько сами танки, сколько их бездумное использование вэсэушниками.

Challenhger-2 отличается довольно высокой точностью. Строго говоря, британцы требовали, чтобы их использовали как самоходные артиллерийские установки, чтобы издали обстреливать наши позиции. Но это не спасло. Борис Джерелиевский военный эксперт

Анализируя, как проявили себя английские Challenger-2, немецкие Leopard-2 и американские Abrams, Джерелиевский выделил все-таки немецкую машину.

«Сейчас можно сказать, что наиболее эффективным танком западного блока был Leopard-2. При всех его изъянах, в сравнении с английским и американским, он более надежен, его легче эксплуатировать. Его основные качества дают некоторые преимущества перед двумя другими машинами», — заметил эксперт.

Джерелиевский добавил, что до начала СВО те же поляки немецким «большим кошкам» предпочитали старые-добрые танки Т-72 «Урал», которые адаптировались под условия значительно проще.

Он подчеркнул, что Challenger и Abrams страдают от общей проблемы: они действительно очень перетяжелены, а потому неповоротливы.

«У „Абрамса“ ужасно прожорливый турбинный двигатель, который работает на авиатопливе и керосине, его требуется очень много, он достаточно прихотлив, при попадании даже небольшого дождя в трансмиссию двигатель клинит. У Challenger же вообще нарезная пушка — анахронизм для современных танков», — заключил эксперт.

Попытка воодушевить британцев славой английского оружия на службе «свободе и демократии» малость не удалась. После таких репортажей жители островов скорее задумаются: а надо ли им возиться с украинскими танкистами?