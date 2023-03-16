Мир 16 марта 2023, 23:56 Таможня Украины попалась на взятках. Выгоду от зерновой сделки получили не только власти страны Доцент Фельдман: зерновая сделка улучшила имидж России и уберегла от новых санкций РИА «Новости»

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Продленная Россией на 60 дней зерновая сделка оказалась выгодна всем сторонам. Она оградила от санкций сельхозпродукцию и удобрения. Турция получила статус мирового модератора, а Украина заработала средства на продаже своего зерна и подсолнечного масла. Но нашлись у соглашения и другие бенефициары. Таможенники и силовики Одесской области обложили данью водителей большегрузов, которые привозят в местный порт продовольствие для отправки по «зерновому коридору». В схему включились практически все региональные структуры.

Таможня взяла с зерна

О взятках таможенных служб Одесской области сообщил глава правления Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко. По его словам, сумма взятки зависит от документов, которыми располагают экспедиторы.

«Таможенники требуют 0,4 доллара за тонну и одну тысячу долларов за коносаментную партию (оформленный груз для международных морских перевозок с указанием отправителя, перевозчика и покупателя — прим.ред.)», — привело слова Берестенко украинское издание «Страна».

Руководитель организации подчеркнул, что взятки в размере 20 миллионов гривен (около 550 долларов) берут с водителей машин, которые доставляют груз по суше. Кроме того, им приходится платить от 2 до 4% от цены контракта сотрудникам полиции. Все это происходит под предлогом финансовой помощи ВСУ.

РИА «Новости»

По словам Берестенко, в схему с поборами вошли практически все государственные и силовые структуры Одесской области от таможенников и полиции до сотрудников Государственного бюро расследований, чья задача заключается в борьбе со злоупотреблениями органов власти.

Сделка на продлении

Россия официально оформила продление зерновой сделки на 60 дней, начиная с 18 марта, когда истечет срок последних договоренностей. Как пояснил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, этого времени достаточно, чтобы ООН выполнила свои обязательства для снятия ограничений экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Он подчеркнул, что процесс идет, но достаточно медленно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что зерновая сделка заключалась в виде пакетного соглашения, в который вошли договор о вывозе зерна из портов Украины и меморандум о снятии ограничений с российского экспорта сельхозпродукции и удобрений. Прописанные в обоих документах обязательства должны выполняться в полной мере.

В частности речь идет об отсутствии страховок сухогрузам с российскими сельхозпродуктами, не работает аммиакопровод «Тольятти — Одесса», а Россельхозбанк не может получить средства от покупателей из-за отключенной системы международных платежей SWIFT.

Выгода для каждого

Все государства, которые приняли участие в зерновой сделке получили свою часть выгоды. Даже Россия, которая до сих пор не смогла восстановить свой экспорт в полном объеме. Об этом заявил в беседе с «360» кандидат политических наук и доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

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Он не исключил, что согласием на продление зерновой сделки Россия оградила поставки своей сельхозпродукции и минеральных удобрений от возможных санкций.

«Эти договоренности были достигнуты на уровне ООН еще в июле 2022 года, но на практике они систематически нарушаются европейскими странами. В прошлом году отечественные фермеры собрали рекордный урожай зерна. Несмотря на сложные геополитические реалии и многочисленные искусственные препятствия, российские экспортеры пытаются использовать все имеющиеся возможности для получения доходов», — заявил Фельдман.

Он добавил, что участие России в зерновой сделке положительно сказалось на имидже государства, как гуманитарного защитника беднейших стран мира от продовольственного кризиса.

«С одной стороны, благодаря реализации Черноморской зерновой инициативы Россия повышает свои шансы на получение экспортной прибыли, а с другой — оставляет Украине возможность зарабатывать средства, которые впоследствии идут на поддержку ВСУ, либо откровенно разворовываются», — подчеркнул Фельдман.

Участие Турции в зерновой сделки в качестве посредника сделало эту страну одним из главных выгодоприобретателей. Кроме дохода от досмотра и обслуживания сухогрузов, которые поступают турецким компаниям, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сохранил образ модератора и посредника между Россией и Западом в преддверии президентских выборов. Для него сейчас это особенно важно