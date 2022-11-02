Иран и Саудовская Аравия на грани войны: кому выгоден конфликт на Ближнем Востоке | 360°

Мир 02 ноября 2022, 23:48 Тактика управляемого хаоса. В разжигании конфликта между Саудовской Аравией и Ираном увидели руку США Политолог Кнутов: конфликт между Ираном и Саудовской Аравией выгоден США Саудовская Аравия / Публичное достояние

Читать 360tv в

Накануне американские СМИ распространили информацию, что Иран готовится напасть на Саудовскую Аравию, и что это якобы произойдет в ближайшие часы. Истоки конфликта между двумя соседними странами Ближнего Востока лежат в религиозных разногласиях, однако эксперты считают, что масла в огонь подливают США, которые заинтересованы в разжигании военного пожара в регионе. Штаты применяют излюбленную тактику «разделяй и властвуй», пытаясь сохранить за собой контроль над Ближним Востоком.

Ситуация для США стала напряженной, когда стала явной поддержка Саудовской Аравией и Ираном России. Соперничая почти во всем, Эр-Рияд и Тегеран объединились с Россией, чтобы «поставить синяк под глазом» Соединенным Штатам. Такой расклад совсем не по душе правящей верхушке в США, поэтому американцы использовали тактику управляемого хаоса, стравливая страны в надежде получить от этого определенную выгоду.

Реклама

В чем первоисточник конфликта между двумя могучими ближневосточными государствами и каков риск начала реальных боевых действий, «360» выясняли у военных историков и политологов.

Реклама

С чего все началось: сунниты и шииты

Предысторию конфликта объяснил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов.

«Что касается отношений между Ираном и Саудовской Аравией, то они действительно являются конфликтными. Это два соседних государства, которые претендуют на лидерство в ближневосточном регионе», — отметил эксперт.

Он напомнил, что государства имеют разные политические режимы, важную роль в них играет религия. В Иране в 1979 году к власти пришло шиитское духовенство, а в Саудовской Аравии государственной религией является разновидность суннитской ветви ислама — ваххабизм. Религиозные разногласия также вносят лепту в обострение отношений между странами.

Не нужно забывать, что это две крупных нефтяные державы, и это тоже немаловажный фактор. Владимир Шаповалов Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук

Сейчас отношения между Ираном и Саудовской Аравией непростые, они включают несколько конфликтных зон. Самой важной является Йемен, в котором уже более 10 лет идут военные действия, своего рода прокси-война между Ираном и Саудовской Аравией.

«Существую также непростые отношения двух стран по поводу сирийского конфликта, существует столкновение интересов в отношении Ирака, в отношении в целом Персидского залива. На лицо сложный непростой клубок противоречий между двумя странами», — отметил историк.

Рынок в городе Эль-Хаса в Саудовской Аравии / РИА "Новости"

«Разделяй и властвуй»

Шаповалов считает, что нынешнее резкое обострение конфликта не является следствием этих давних противоречий. Эскалацию напряженности спровоцировали США.

«Нужно учитывать интерес США. Для американцев очень важно стравит эти государства, устроить масштабный конфликт на Ближнем Востоке, поскольку это позволит им в значительной степени сохранить контроль над регионом», — подчеркнул политолог.

Такого же мнения придерживается его коллега, военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского округа Подмосковья Юрий Кнутов. Он уверен, что конфликт между странами создан искусственно, а «выгодополучателем» является США.

«Сейчас американцам нужно спровоцировать конфликт между Ираном и Саудовской Аравией. Иран они обвиняют в том, что он помогает России поставками вооружения. Конфликт иранцев с саудитами может привести к тому, что Иран будет вынужден отказаться от этих контрактов, и за счет этого Украина получит определенное преимущество на поле боя», — заявил в беседе с «360» Кнутов.

Красный флаг джихада

Военный историк пояснил, что поднятый иранцами красный флаг джихада над мечетью означает, что в течение 48 часов они должны отомстить тем, кто убил их единоверцев. Отсюда и утверждение американских СМИ о «начале военных действий в ближайшие часы». Объявленный джихад действительно может означать, что иранцы ударят по Саудовской Аравии и могут задеть американские объекты, размещенные на территории страны, считает Кнутов.

Оба историка сходятся во мнении, что риск реальных боевых действий весьма велик. Однако есть надежда, что сами стороны конфликта и другие страны Персидского залива не заинтересованы в прямых боестолкновениях и могут «прийти к разрядке напряженности».

«Если США выступают в качестве стороны, которая подбрасывает дровишки в костер, то есть другие страны, другие внешние игроки, которые не заинтересованы в этом», — отметил Кнутов.

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд / РИА "Новости" Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси / РИА "Новости" Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд / РИА "Новости"

Место России

Россия всегда выступала за нормализацию отношений между странами Ближнего Востока, у страны позитивные отношения и с Ираном, и с Саудовской Аравией. Оба собеседника «360» уверены, что Российская Федерация сделает все возможное, чтобы урегулировать назревающий вооруженный конфликт в регионе.

«Россия и другие страны, ответственные члены ООН, будут содействовать, чтобы существующие, безусловно серьезные, противоречия между Ираном и Саудовской Аравией все-таки не довели до масштабного конфликта между двумя крупнейшими и наиболее сильными государствами региона», — заявил Шаповалов.

Шаповалов также уверен, что Россия по дипломатическим каналам, не афишируя своего вмешательства, попробует уладить разногласия.

«Хотя Саудовская Аравия и Иран достаточно прочные и крепкие государства на Ближнем Востоке, влиятельные, и с ними не так просто найти общий язык. Если война начнется, это достаточно серьезная проблема. Американцы станут на сторону Саудовской Аравии, мы в какой-то форме вынуждены будем помогать Ирану. Но я думаю, что удастся все решить, не доводя до боевых действий», — подытожил Кнутов.