Таджикистан скатился после выхода из СССР, но потребовал больше уважения | 360°

Эксклюзив 15 октября 2022, 14:59 Поделиться Telegram

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Viber Таджикистан скатился после выхода из СССР, но потребовал больше уважения «Голос Мордора»: глава Таджикистана Рахмон раскритиковал СССР, когда республика жила лучше РИА Новости

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Глава Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что больше не потерпит отношения к странам Центральной Азии, какое было в Советском Союзе. Такое заявление он сделал во время саммита «Россия — Центральная Азия» в Астане, когда выступал перед президентом России Владимиром Путиным. Рахмон отметил, что требует больше уважения. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» напомнил, что независимый Таджикистан пока даже не приблизился к тому уровню жизни, который был у республики в Советском союзе.

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Далее — прямая речь автора.

Вчера наделало шуму заявление президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Уж не знаю, какая муха его укусила, но выдал он полный упреков в адрес России спич, который я процитирую:

А еще Эмомали заявил, что у Таджикистана есть свои культура и история и с этим необходимо считаться.

И вот тут я с ним соглашусь, но все равно задам несколько неприятных вопросов.

Господин Рахмон, а откуда такая нелюбовь к Советскому Союзу? Позволю себе напомнить, что независимый Таджикистан и близко не приблизился к уровню развития Таджикской Советской Социалистической Республики. И это не попытка унизить вашу страну, а медицинский факт.

Кроме того, при Советском Союзе были исключены вот такие войны, которые вы сейчас регулярно ведете со своими соседями киргизами. Я не знаю, может, там на самом деле очень веская причина, но сомневаюсь, что она стоит того, чтобы гибли гражданские и военные с обеих сторон. В СССР это было просто невозможно, если, конечно, не брать период, когда он распадался.

Также господину Рахмону стоит вспомнить, что именно Россия остановила кровавую гражданскую войну между «юрчиками» и «вовчиками», которая бушевала в Таджикистане в первые годы его независимости.

Еще господину Рахмону стоило бы вспомнить, сколько русских парней отдали жизни за его страну. Простых солдат и офицеров, которые обеспечивали мир в Таджикистане, в том числе охраняли мирную жизнь от очень неспокойных соседей с юга.

Господину Рахмону стоило бы подсчитать, сколько граждан его страны работает в России и шлет деньги домой, поддерживая экономику Таджикистана. И это огромные деньги, без которых Таджикистан просто бы не выжил.

Не понимаю, с чего вдруг у господина Рахмона случился такой, с позволения сказать, приступ.

Но только все претензии, которые имеются, надо бы в первую очередь предъявить самому себе и больше никому другому. Потому Россия относится к Таджикистану не просто хорошо, а слишком хорошо и не обязана в ответ на это получать вот такие отповеди.

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