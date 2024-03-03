Эксклюзив 03 марта 2024, 16:21 Германия вспомнила о кровавом прошлом. Табу по теме нацизма все? Блогер «Голос Мордора»: в Германии вскоре заговорят о реваншизме Christoph Soeder / Global Look Press

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Горячие споры в Германии, вызванные утечкой в Сеть записи разговоров немецких военных об ударах по Крыму, подтвердили факт, что в стране появились реваншистские настроения. И многие члены правящего политического альянса, чьи деды не вернулись с русских полей, готовы вернуться к кровавому периоду своей истории. На это в колонке для Telegram-канала «360» обратил внимание автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Очень интересно реагируют на слив телефонных переговоров высокопоставленных офицеров люфтваффе в Германии. Понятно, что сопартийцы Сары Вагенкнехт и члены «Альтернативы для Германии» в настоящем шоке, потому что немецкие военные, если говорить прямо, планировали нападение на Россию. Тут даже не надо говорить о том, что это нарушение немецкой Конституции.

Но АдГ и партия Сары Вагенкнехт в немецкой политике считаются маргиналами, а вот мейнстрим там явно иной. И в нем доминируют другие мнения. В частности — обвинения Олафа Шольца в том, что он лгал.

Как известно, Шольц категорически против поставки ракет Taurus на Украину, и мотивировал он это массой разных причин — в частности, тем, что украинцы сами не смогут обслуживать эти ракеты и немецким военным придется присутствовать на Украине. И тогда получится, что Германия фактически втянута в войну с Россией.

Однако герры офицеры в разговоре касались и этой темы. И пришли к выводу, что украинские военные сами могут стать операторами Taurus и им понадобится лишь небольшая помощь. Именно этот аспект взбесил весь германский политикум, который оказался на удивление кровожаден.

Политиков из зеленых, свободных демократов, социал-демократов и Христианского союза возмутил не тот факт, что немецкие военные вообще обсуждают возможность удара по России с участием Германии, а то, что Шольц не передает ракеты Украине, мотивируя это якобы ложью.

Такое впечатление, будто бы господа немецкие политики вообще вычеркнули из своей памяти огромный кусок истории своей страны, кусок очень кровавый и омерзительный.

Вот тут-то сразу и вспоминается фотография дедушки Анналены Бербок на комоде в гостиной. И становится понятным, что такие фотографии есть у очень многих немецких политиков. А еще есть претензии к русским — многие из этих их дедушек не вернулись домой с русских полей. Как будто бы это русские виноваты в том, что немцы туда пришли.

В Германии еще открыто не говорят о реваншизме, но табу фактически снято. И то, что там продолжают проклинать нацистский кусок своей истории, в общем-то, ничего не значит.

В конце концов, все можно будет объяснить и обелить. Например, написать огромный научный труд о том, что холокост — это плохо, но вот нападение на СССР было верным решением, потому что являлось борьбой с коммунистическим, а то и с русским злом.

В принципе, в Германии уже очень недалеки от этого. Вы же помните, как Олаф Шольц заявил, что Россия, начав СВО, сняла с Германии «историческую вину»?! На эти слова надо было обратить очень пристальное внимание. Потому что они — ключевые.