Эксклюзив 03 декабря 2022, 14:59 Сжечь на кострах. На Украине уничтожат церковь, но не веру «Голос Мордора»: запретом УПЦ власти Украины подтвердили желание уничтожить все русское РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские власти анонсировали меры, нацеленные на запрет Украинской православной церкви. По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», этого давно следовало ожидать. Специально для «360» он порассуждал о том, к чему приведет гонение православия на Украине.

Далее — его прямая речь.

Реклама

Уничтожить все русское

А кто сомневался, что с Украинской православной церковью все будет по-другому? Кто же был таким наивным? Среди моих знакомых таких наивных не было.

Реклама

Не надо было сомневаться. Не только в репрессиях против православия, но и в изгнании русского языка, уничтожении русских памятников на территории Украины. Акцентирую — именно русских, а не советских.

Все предопределено. И даже не 24 февраля, и даже не в 2014 году. Гораздо раньше. Ровно с тех пор, как над Украиной поднялся жовто-блакитный флаг и нардепы заныли «Щеневмерлу».

Если вы еще не поняли — они изначально собирались уничтожить все русское, потому что даже при наличии малейших остатков построение украинской нации невозможно в принципе. Все равно вылезет какой-то косяк, да какой-то щирый хохол вдруг призадумается, почему у него русская фамилия, да и по-украински он говорит криво и косо, а по-русски — легко и непринужденно.

Да и церковь православная — она тоже заставляет задумываться. Помимо духовной функции, она является хранительницей истории, неким банком памяти. И эта память, как ни крути, — она общая.

РИА «Новости»

Вера на Украине выживет

Кстати, даже запрет православной церкви не решит полностью проблемы. Потому что надо будет перелопатить сотни и тысячи духовных книг и текстов и тщательно вымарать все упоминания о святой Руси. И вообще о единой истории. Это сверхзадача, и лучший выход тут — сразу податься в униатство.

Пусть папа будет главным, а из православия останется только внешняя атрибутика. Но зато это позволит уничтожить все истинное наполнение православной церкви, сжечь на кострах неугодные книги, разбить иконы.

Но православие на Украине все равно останется. Веру уничтожить невозможно, а существовать в подполье — для церкви не впервой. Так уже было в истории. И при римлянах, и при поляках, и при ранних большевиках. Будут подпольные церкви, какая-то конспирация, но церковь будет жива. Убить ее невозможно. Главное — побыстрее освободить этих людей. Дать им верить свободно.

А уж они выдержат эти репрессии, вы не сомневайтесь.