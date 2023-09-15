Эксклюзив 15 сентября 2023, 20:20 Своя рубашка ближе к телу. Когда в Европу снова хлынет украинское зерно Политолог Светов: Польша решила запретить ввоз зерна с Украины накануне выборов РИА «Новости»

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В Польше решили продлить запрет на ввоз в страну украинского зерна. Скорее всего, благодаря этому правящая партия «Право и Справедливость» рассчитывает таким образом получить голоса местных фермеров. Однако после выборов ситуация может резко поменяться, отметил в беседе с «360» политолог и журналист Юрий Светов.

Далее — его прямая речь.

Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября. Там сложился паритет между правящей партией и ее конкурентами, которых возглавляет бывший премьер-министр страны и когда-то один из высокопоставленных еврочиновников Дональд Туск.

В этой борьбе ценен каждый голос, поэтому правящая партия не может противопоставить себя сельскому населению Польши.

Польские фермеры категорически против поставок украинского зерна. Оно дешевле, приводит к разорению фермерских хозяйств Польши. Они предъявили власти ультиматум, чтобы это зерно не вводилось — власти на это согласились.

Посмотрим, что будет после 15 октября. Если победит, допустим, оппозиция, она разрешит ввоз зерна, потому что для нее выполнение приказов Брюсселя гораздо важнее мнения собственных избирателей.

Предвыборные обещания и давление Брюсселя

Для пяти стран — членов ЕС, которые запретили поставки украинского зерна, это не выражение их политической линии против Украины и тем более не поддержка позиции России в зерновой сделке.

Они беспокоятся о собственных гражданах, о тех, кто занят в сельском хозяйстве этих государств, кто страдает от поставок дешевого украинского зерна. Именно поэтому противодействуют этим поставкам. Тот редкий случай, когда своя рубашка ближе к телу.

Но ведут эти государства себя по-разному. Все это зависит от того, какова ситуация с выборами. На носу выборы в Словакии, там есть реальная угроза, что победит оппозиция, достаточно скептически настроенная по отношению к поддержке Украины, и значит, будет продолжен запрет на зерно.

Болгария ведет себя немного по-другому: там в парламенте между собой договорились правящая партия и оппозиция, они разрешили поставки зерна в страну.

Посмотрим, какие примут решения в Румынии на этот счет. Но повторю: давление собственных избирателей в преддверии выборов сыграло решающую роль.

Когда выборы пройдут, думаю, независимо от того, кто победит в Польше, отношение может измениться — последует жесткий приказ из Вашингтона или Брюсселя, и они начнут снова покупать украинское зерно.

Угрозы и шантаж как стимул Болгарии

Болгария — страна бедная. Живет во многом благодаря той помощи, которую ей оказывает Евросоюз. И она уязвима, несамостоятельна в своей политике. На нее оказали мощное давление с набором разного рода угроз — что прекратится или сократится финансовая поддержка.

Поэтому болгарский парламент высказался за покупку зерна с Украины. Они, видимо, просто взвесили свои потери в случае, если они не будут слушать Брюссель, и повели себя таким образом.

У Польши немного другая ситуация. Полякам задерживают финансовые транши из Евросоюза, поскольку там конфликт вокруг формирования судебной системы страны.

В ЕС требуют от Польши изменить этот порядок, те не соглашаются, поэтому финансовую помощь республике по ряду направлений и так уже прекратили.

В Болгарии все иначе. Когда ты — нищая страна, побираешься, живешь на транши и пособия от Евросоюза, то будешь выполнять, что там приказывают, невзирая на протесты своих собственных граждан.