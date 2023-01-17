Мир 17 января 2023, 23:00 🚫Свободе слова выдали кляп. Европейцы требуют отменить цензуру на Украине Политолог Донцов объяснил, что цезура на Украине выгодна Западу freepik

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Европейские журналисты забеспокоились о свободе слова. После принятия недавнего закона о медиа украинские СМИ могут или молчать, или соглашаться с правительством. К тому же через Украину руководство западных стран сможет втихомолку навсегда убирать «ненужную» информацию из интернета.

Европа недовольна

Президент Европейской федерации журналистов Майя Север направила письма главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразив обеспокоенность по поводу украинского закона о медиа.

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Новый законодательный акт приняли в конце декабря. Единым регулятором СМИ стал Национальный совет по теле- и радиовещанию. Он получил право закрывать любые медиа или приостанавливать их работу, снимать публикации и требовать от Google убрать информацию из выдачи поиска.

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Север заявила, что закон должен быть более демократичным и поддерживать профессиональных и независимых работников СМИ. Пока на ее слова реакции не было, равно как и на протест Союза журналистов Украины.

Украину призвали прекратить цензуру

Сторонники нового положения о СМИ утверждают, что он поможет Украине соответствовать критериям для членства в Европейском союзе. К тому же в стране давно назрели кардинальные изменения медиапространства, писала газета The New York Times.

Однако в это поверили не все. Международный комитет защиты журналистов призвал украинских законодателей отменить законопроект. Он лишь «усилит государственный контроль над информацией в то время, когда граждане нуждаются в ней больше всего».

Украину и ранее неоднократно критиковали за нарушение свободы печати. Координатор комитета в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид назвала новый закон более жестким правительственным контролем над свободным распространением информации.

«Мы считаем, что видели достаточно попыток сделать это, начиная со времен полномасштабного конфликта. И мы призвали украинские власти не пытаться контролировать свободный поток информации и не ограничивать свободу медиа», — сказала Саид.

РИА «Новости»

Узаконенный террор

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак уточнил, что информационное пространство на Украине фильтруется уже давно. Все СМИ, которые позволяли себе хоть немного отличаться от официальной версии, уже закрыты, журналисты эмигрировали или сидят в тюрьме.

Теперь террор будет узаконен, и по этому поводу принимают соответствующие нормативные акты. В общем-то, Украина с некоторых пор — террористическое государство, так что это не должно никого удивлять. И никакие заявления европейцев ничего не изменят. Александр Дудчак украинский политолог, экономист

Дудчак отметил, что политика Украины заставляет все чаще вспоминать произведения Джорджа Оруэлла. Задним числом переписываются газетные новости, отрицаются высказывания политиков, транслируются откровенно ложные заявления.

«В прямом эфире нам пытаются рассказать сказки. Видимо, украинские пропагандисты рассчитывают на то, что у людей или повальный склероз, или какой-то Альцгеймер с Паркинсоном», — резюмировал Дудчак.

Закон Украины на службе Запада

Политолог Никита Донцов в разговоре с «360» отметил, что новое положение о медиа Украины — это цензура, как бы ни маскировался этот закон, ограничивающий свободу слова, работу средств массовой информации и журналистов.

«На Украине такие практики применяются достаточно регулярно. Все уже видели, как украинский президент Владимир Зеленский просто по своему решению закрывал политические партии, телеканалы — одним днем, без каких-либо объяснений», — напомнил Донцов.

Он добавил, что раньше украинским властям для произвола над СМИ даже не требовалось какого-то законодательства. Сейчас же они будут использовать новый закон как инструмент для того, чтобы повысить эффективность своей информационной войны против России.

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При этом новый украинский закон может оказаться не таким уж локальным, уточнил политолог. Если по требованию Украины из Google станут сносить ссылки, фотографии и другие материалы, то их, вероятно, будут удалять не только из украинского сегмента поисковика, а отовсюду.

Так с помощью украинского закона о медиа западные информационные компании смогут моделировать информационное пространство для европейской аудитории. Поэтому европейские журналисты обеспокоились появлением такого инструмента центрирования информации. Никита Донцов политолог

Донцов усомнился, что обращение главы Европейской федерации журналистов как-то изменит ситуацию к лучшему — на Украине сейчас не особо прислушиваются даже к главам чужих государств. Обращение журналистов едва ли станет каким-то аргументом, чтобы пересмотреть политику страны.

«Очевидно, что такой законопроект на Украине приняли с конкретными целями и для абсолютно конкретных задач: моделировать информационное пространство, продвигать свои фейки, уничтожать компромат в поисковых системах», — сказал политолог.

Сегодня эффективность украинских информационных атак снизилась, так как люди уже научились проверять информацию, подчеркнул Донцов. Поэтому пропаганде Украины приходится искать и создавать новые мощные инструменты для своей работы.