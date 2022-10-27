Свобода слова в ЕС — иллюзия. Бюрократы боятся, что европейцы увидят каплю истины в море лжи | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 20:02 Свобода слова в ЕС — иллюзия. Бюрократы боятся, что европейцы увидят каплю истины в море лжи Публицист Новоселов: бюрократы в ЕС боятся, что европейцы увидят увидят каплю истины Unsplash

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Какое юридическое основание имеют под собой санкции ЕС против российских СМИ? На этот вопрос публицист Иван Новоселов ответил в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Эти санкции основаны на правовых актах, принятых Советом Европы. Хотя их разработали и согласовали в соответствии с процедурами ЕС, указанные в этих актах основания не базируются на фактических обстоятельствах и отражают лишь точку зрения авторов.

Рассмотрим вопрос подробнее. ЕС обосновывает запрет российских СМИ следующим утверждением: «Российская Федерация проводит систематическую международную кампанию дезинформации, манипулирования информацией и искажения фактов для продвижения своей стратегии дестабилизации соседних стран, а также Европейского Союза и его стран-участниц».

РИА "Новости"

Прежде всего не представлено ни одного убедительного доказательства дезинформации, манипулирования или искажения фактов источниками, связанными с правительством России. Такие заявления должны основываться исключительно на результатах беспристрастного расследования, подтвержденных объективным и беспристрастным судом. Без такого обоснования подобные заявления могут быть юридически классифицированы как клевета и диффамация в отношении Российской Федерации и конкретных российских СМИ.

Во-вторых, любые заявления о российской «стратегии» беспочвенны, поскольку официальные стратегии Российской Федерации находятся в открытом доступе и озвучиваются ее официальными представителями. Вся эта часть не имеет под собой никаких оснований, кроме слов автора заявления и его мировосприятия или воображения. Таким образом, само это заявление — образец дезинформации и клеветы.

В-третьих, использование таких эпитетов, как «средства дезинформации» и «агрессия», изначально вводит в заблуждение ввиду отсутствия доказательств дезинформации и полного игнорирования обстоятельств, сопутствующих украинскому конфликту. Эти эпитеты также представляют собой необоснованную клевету и попытку введения в заблуждение.

В-четвертых, заявление о «прямой угрозе общественному порядку и безопасности ЕС» полностью ложно. Специальная операция на Украине и ее освещение в российских официальных СМИ не представляет и не может представлять никакой угрозы Евросоюзу. География спецоперации ограничена исключительно территорией бывшей УССР, и в России не прозвучало ни одного официального заявления о возможности расширения конфликта на территорию ЕС.

В-пятых, все вышеперечисленное нельзя считать основанием для запрета российских СМИ без надлежащих судебных процедур и предоставления им публичного права на защиту. Европейский совет обошел это, составив и приняв новый законопроект, который официально основан на вышеперечисленных голословных и клеветнических утверждениях. Эта процедура противоречит принципам справедливости и свидетельствует о полном произволе и диктаторском характере действий ЕС.

В результате санкций на территории Евросоюза приостановили вещание телеканалов Russia Today, Sputnik, Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 и TV Centre International с использованием любых средств, включая интернет и веб-приложения. Также их лишили всех лицензий и разрешений, соглашения о вещании приостановили, на этих каналах запретили рекламу товаров и услуг.

В официальном заявлении ЕС утверждает, что «Россия использует эти государственные СМИ для намеренного распространения пропаганды и проведения кампаний по дезинформации».

Это заявление также основано на субъективном мнении и голословных учреждениях, но не на фактах. Факт намеренного распространения дезинформации не доказан, и российским СМИ не предоставили возможность защищаться от клеветы в объективном и беспристрастном суде.

Кроме того, стоит отметить, что пропаганда сама по себе не преступление. Кембриджский словарь дает следующее определение пропаганды: «информация, идеи, мнения или изображения, часто отражающие только одну сторону аргумента, которые транслируются, публикуются или иным образом распространяются с целью повлиять на мнение людей». Это определение подходит практически к любым публикациям западных СМИ на тему украинского конфликта, да и не только.

Однобокое представление конфликта с украинской стороны — типичный признак пропаганды.

В итоге можно заключить, что руководство ЕС не желает, чтобы европейцы имели возможность услышать российскую точку зрения на конфликт и аргументы российской стороны.

ЕС занял сторону в этом конфликте. И хотя он имел законные полномочия вводить такие санкции, их основания весьма сомнительны и их можно было бы оспорить. Все приведенные эпитеты применимы и к европейским СМИ, не говоря уже об украинских.

Кроме того, существуют общедоступные фактические доказательства того, что европейские средства массовой информации предоставляли ложную информацию об украинском конфликте и ситуации в России, а также намеренно искажали высказывания российских официальных лиц.

РИА "Новости"

Наконец, этот правовой акт ЕС создает прецедент, на основании которого союз может запретить или закрыть любые СМИ, которые ему не понравятся, действуя на основании голословных заявлений, не предоставляя этим СМИ права на защиту. Это показывает, что свобода слова в Евросоюзе — лишь иллюзия: европейские бюрократы очень боятся, что европейцы увидят каплю истины в море лжи, распространяемой глобалистскими СМИ.