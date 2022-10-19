NYT: Евросоюз не готов пожертвовать российскими алмазами, ураном и нефтью | 360°

Мир 19 октября 2022, 18:38 «Священные коровы». Европа не готова отказаться от российских алмазов, урана и нефти Экономист Корнеев: вменяемые европейцы не отказываются от сотрудничества с Россией РИА «Новости»

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ЕС разрывает экономические связи с Россией, чтобы поддержать Украину. Однако некоторые страны лоббировали защиту ключевых секторов, так как посчитали их потерю слишком значительной. Речь идет о российских алмазах, нефти, уране.

Некоторые европейские страны не готовы к санкциям

Документы о санкциях против Москвы уже занимают сотни страниц. Так, с февраля ЕС ввел ограничения против 1236 человек и 155 компаний, заморозив их активы, запретил торговлю продуктами почти тысячи категорий и сотен подкатегорий. Помимо этого, объявили почти полное эмбарго на российскую нефть.

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Но оказалось, что некоторые страны не готовы отказаться от сотрудничества с Россией, пишет The New York Times. По данным издания, эти государства буквально выкручивают руки Брюсселю и пытаются защитить секторы, которые считают слишком ценными.

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«Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций», — говорится в публикации.

РИА «Новости»

СМИ обратило внимание на то, что эти товары и секторы экономики по «весьма любопытным» причинам не входят в санкционные списки. Такие сферы торговли газета назвала священными коровами, жертвовать которыми «некоторые члены союза не желают, хотя их партнеры соглашаются на тяготы ради того, чтобы наказать Кремль».

Успех Бельгии и широкого алмазного сектора в обеспечении бесперебойной торговли российскими природными минералами служит примером для других стран, отметила газета. В итоге, по данным NYT, греческие дипломаты смогли добиться послаблений для своих судовых компаний и освободить их от нефтяного эмбарго. Тем временем Франция, Венгрия, Словакия, Финляндия заинтересованы в поставках урана.

РИА «Новости»

Цена единодушия ЕС

Старший научный сотрудник брюссельского офиса исследовательской группы German Marshall Fund Джейкоб Киркегор назвал подобные послабления ценой единодушия Евросоюза.

Мы бы хотели, чтобы все было включено: бриллианты и все другие особые интересы. Но придерживаюсь мнения, что если их пощада — то, что нужно, чтобы держать всех вместе, пусть будет так. Джейкоб Киркегор

Тем государствам ЕС, которые пытаются сохранить отношения с Москвой, скорее всего, придется уступить. Однако есть другие страны, успешно торгующие с российской стороной, например Турция. Об этом «360» рассказал бизнесмен, политолог и экономист Евгений Змиев.

«Она будет покупать у России и уже под маркой турецких брендов дальше продавать этим странам (Евросоюза — прим. ред.) необходимую им продукцию. Формально санкции будут соблюдены. По факту ЕС будет закрывать глаза», — объяснил он.

Без «священных коров» все рухнет

Экономист Валерий Корнеев заявил, что пальцы Европы находятся в тисках, которые постепенно сжимают США. Поэтому Евросоюз вынужден отказываться от выгодных для себя же отношений с Россией.

«Те же танкеры греческие, перевозчики. Просто рухнет экономика Греции. Или рухнет экономика Франции, потому что им физически очень трудно будет достать уран для атомных электростанций, на которых производится больше половины электроэнергии. Бельгийцы подсуетились, конечно, они молодцы. Видимо, кто-то принимает решение в Минфине США, кто имеет долю в тех бельгийских предприятиях, занимающихся торговлей алмазами», — пояснил собеседник «360».

Таким образом, вменяемые европейцы всеми силами пытаются сохранить свои страны и отношения с Россией, подытожил Корнеев.