Мир 15 апреля 2023, 21:36 Судан тряхнуло. К чему приведут столкновения регулярной армии и спецназа Историк Хатунцев: в Судане происходит борьба кланов, опирающихся на силовиков YouTube

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В Судане развернулось масштабное вооруженное противостояние между силами быстрого реагирования и регулярной армией. Политический кризис в стране длится уже почти четыре года. На этой неделе ситуация накалилась до предела. «360» собрал главное о происходящем в восточноафриканском государстве.

Боестолкновения между подразделениями армии Судана и отрядами сил быстрого реагирования (RSF) начались утром 15 апреля. Представители RSF обвинили военных в атаке на их штаб в Хартуме. В армии страны это отрицать не стали, но указали, что такой шаг стал результатом нападения RSF на военных в нескольких районах города.

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Следом за информацией о стрельбе в Хартуме появились сообщения о столкновениях возле военной базы в Мерове и штате Северный Дарфур. В столице страны бронетехника армии заблокировала все подъезды к президентскому дворцу. В городе царила паника.

Захват аэропортов: утверждения и опровержения

Силы RSF заявляли, что взяли под контроль аэропорты в Хартуме и Мерове. Телеканал Al-Hadath отметил, что спецназ успел захватить несколько истребителей. Военные опровергли эти данные.

Авиакомпания Saudia заявила, что в аэропорту Хартума «потерпел аварию» самолет Airbus A330. После этого национальный перевозчик Саудовской Аравии приостановил полеты в Судан и из него. Подробностей о случившемся в компании не привели.

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По информации Al Arabiya, во время боев в аэропорту полностью уничтожили самолет ООН. Фюзеляж воздушного судна обгорел.

Еще один самолет, который загорелся в Хартуме, принадлежал украинской авиакомпании SkyUp. Представители перевозчика сообщили, что в Судане находятся 36 сотрудников. Все они в относительно безопасном месте, с экипажами есть связь.

Прекращение вещания ТВ и прогнозы сторон конфликта

Столкновения развернулись и в здании Национального телевидения Судана. Днем оно прекратило вещание после информации о стрельбе в своей штаб-квартире.

RSF распространяли данные и о захвате резиденции председателя Суверенного совета Судана и командующего армией страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Но в армии заверили, что это не соответствует действительности, а сам аль-Бурхан находится в безопасном месте и лично следит за действиями военных.

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В интервью телеканалу Al Jazeera аль-Бурхан заявил, что допускает вероятность того, что в столицу Судана перебросят дополнительные подразделения, если столкновения не прекратятся.

Командующий спецназом Судана Мухаммед Хамдан Дагло подчеркнул, что противостояние с военными стало вынужденным, а исход боестолкновений решится в ближайшие дни.

Реакция МИД России

По информации представителя комитета врачей Судана, в столице страны пострадали десятки жителей, есть трое погибших.

В российском посольстве заявили, что не получали данные о пострадавших при столкновениях соотечественниках. Представители дипмиссии попросили всех не покидать дома и сохранять спокойствие.

В МИД России назвали события в стране драматическими и заявили, что столкновения вызывают серьезную обеспокоенность. Ведомство призвало стороны конфликта предпринять неотложные шаги к прекращению огня

«Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы путем переговоров», — подчеркнули в министерстве.

Потрясения нестабильной страны

Судан всегда был нестабильным государством, а происходящее в стране сейчас, безусловно, можно расценивать, как попытку госпереворота, заявил в беседе с «360» историк и публицист Станислав Хатунцев.

«Главное противоречие там было между арабизированными мусульманскими племенами, принявшими ислам, и христианами юга. Насколько помню, года с 56-го была война между севером и югом. В конце концов, в 2011 году Судан разделился: возникло новое государство Южный Судан, там, кстати, тоже ситуация ничуть не лучше, чем в Судане Северном (где сейчас разворачивается вооруженное противостояние — прим. ред.)», — отметил эксперт.

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В Судане долгое время действовала диктатура несменяемого президента Омара аль-Башира, напомнил Хатунцев. После его свержения и изгнания в стране царствует нестабильность.

Надо понимать и то, что Судан — исламистское государство. Речь при любом государственном перевороте может идти только о тех или иных формах исламизма во власти, уточнил историк. Плюс, как и в любой африканской стране, да и большинстве арабских, очень многое зависит от разных противоборствующих кланов и группировок.

«Кто-то приходит к власти и старается сыграть в игру с нулевой суммой, то есть ободрать все и всех. При этом нужно, чтобы остальные получили по минимуму, то есть грести-грести-грести всячески. Это и мешает во многом Судану обрести политическую стабильность», — указал публицист.

Конкуренция кланов при поддержке силовиков

В Судане, заметил Хатунцев, разворачивается конкуренция кланов, в той иной степени придерживающихся фундаментального ислама. Идет борьба за власть, за ресурсы, которые она дает. А силовики, как во всех нестабильных мусульманских государствах, играют главную роль в такого рода столкновениях.

В случае Судана кланы, которые опираются на спецназ, хотят прийти к власти, а кланы с поддержкой армии пытаются этого не допустить.

Без силового ресурса никакие перевороты попросту невозможны, а силовые структуры действуют в интересах имеющей власти. <…> Поэтому силовики дерутся с силовиками — суданский спецназ и регулярная армия. Станислав Хатунцев историк и публицист

Все это, по оценке эксперта, может продолжаться до тех пор, пока кто-то уверенно не подавит своего оппонента — либо спецназ армию, либо военные не раздробят спецназ и не принудят к примирению.

«Может быть, правительство пойдет на уступки. Это тоже не исключено. Получится такая форма демократии по-судански. Варианты возможны разные. Играет роль, насколько велика воля к сопротивлению, воля к власти у путчистов. Все очень сложно и неоднозначно», — добавил Хатунцев.

По мнению специалиста, пока еще сложно сделать точный прогноз по ближайшим событиям в стран. Однако применение армией Судана авиации против сил спецназа говорит о том, что власти настроены на силовое подавление этого путча.