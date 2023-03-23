Эксклюзив 23 марта 2023, 02:06 Сценарий для второсортного боевика. Шольца вызвали к «начальству» из-за взрывов на «Северных потоках» «Голос Мордора»: Байден обсуждал с Шольцем взрывы на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Опубликовавший расследование по диверсиям на «Северных потоках» американский журналист Сеймур Херш поделился с миром сенсационной новостью. Он заявил, что взрывы на газопроводе президент США Джо Байден обсуждал с канцлером Германии Олафом Шольцем во время его визита в Штаты. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» объяснил, почему сценарий взрывов ФРГ не вызвал доверия даже у самих немцев.

Далее — прямая речь.

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Шольца вызвали к начальству

Американский журналист Сеймур Херш, который рассказал миру о том, как были взорваны «Северные потоки», поделился сегодня с общественностью новой информацией. И она, хоть и не является ключевой, но все же представляется достаточно шокирующей — оказывается, взрывы на газопроводах Джо Байден обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, когда тот в марте приезжал в США.

И не сложно догадаться, что именно обсуждалось — как отвести обвинения от США после публикации расследования того же Сеймура Херша. По сути дела, Олаф Шольц был вызван к начальству, которое поставило ему условие — делай что хочешь, но нас отмазывай. И совершенно не интересно, как ты это будешь делать.

Именно поэтому визит стал таким сухим, без пресс-конференций и совместных заявлений. Абсолютно рабочая поездка, и если бы могли, то о ней бы вообще никому не сообщили. Но наш мир ныне таков, что обязательно произошла бы какая-либо утечка и вот тогда бы мир реагировал на новость куда острее. Можно только представить заголовок в каком-нибудь Der Spiegel: «Зачем Олаф Шольц тайно посещает Джо Байдена?».

Сценарий для второсортного боевичка «не прокатил»

Результат этой повестки тоже всем известен — нелепая, скроенная на скорую руку германская версия подрывов газопроводов: полторы тонны взрывчатки, загруженные на утлое пятнадцатиметровое углепластиковое суденышко, не оборудованное даже самой примитивной лебедкой, водолазы любители, которые могут погружаться на солидную глубину и выполнять там не очень-то простые работы, и некий украинский олигарх, который все это якобы устроил и оплатил. По факту — сценарий для дешевого шпионского боевичка категории Б. И этим сценарием Германия попыталась накормить весь мир.

Не получилось. Настолько, что даже собственная пресса, типа BILD, насквозь пропагандистская и антироссийская, не очень-то поверила германским следователям, о чем открыто и было заявлено в одном из материалов издания.

А сегодня перчика истории добавил и сам Сеймур Херш, который, несомненно, является главным обличителем всей этой колоссальной лжи по взрывам «Северных потоков». И перчик этот оказался крайне жгучим. Так, невольно, и за безопасность самого господина Херша опасаться начнешь, ведь всем известно, как затыкают рты неугодным в цитадели мировой свободы и демократии.