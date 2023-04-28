Мир 28 апреля 2023, 13:13 Стресс убивает политиков. Вучичу это пока не грозит Политолог Светов заявил, что иностранным политикам нужно брать пример с президента РФ

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Сербский президент Александр Вучич едва не пополнил список политиков, которые в последнее время внезапно слегли из-за плохого самочувствия. Оппозиция Сербии, не стесняясь, радовалась новостям о его сердечном приступе и желала ему смерти. Однако он заверил, что слухи лгут, и отправился в тур по стране.

Президент Сербии опроверг слухи

Президент Сербии Александр Вучич назвал ложными все заявления об ухудшении здоровья и срочной госпитализации. Он заявил, что чувствует себя нормально и собирается в запланированную поездку по Заечарскому округу.

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Ранее СМИ сообщили, что сербский лидер был экстренно доставлен в больницу из-за плохого самочувствия. Официальные власти эту информацию не подтвердили. Однако известно, что в 2019 году Вучич лежал в больнице из-за проблем с сердцем.

Сейчас представители оппозиции Сербии заявили, что это уже второй сердечный приступ президента за последние 20 дней. Противники Вучича вполне откровенно желают ему в соцсетях скорейшей смерти, сообщил сербский сайт Alo.

Политика убивает здоровье

Политолог и журналист Юрий Светов напомнил «360», что политики испытывают нешуточное давление, которое сказывается на их самочувствии. Тому пример — недавнее происшествие с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: он слег с сердечным приступом за две недели до президентских выборов.

«На президента Сербии Александра Вучича оказывается мощный прессинг. Оппозиция внутри страны, Европейский союз, американцы — давят, откуда только можно. Понятно, что ресурсы организма человека не безграничны», — отметил Светов.

Он пояснил, что оппозиция в Сербии состоит из двух флангов. Одни требуют от властей одно из условий членства сербов в Евросоюзе — отказаться от Косово и, наконец, вступить в ЕС. Другая часть, так называемый правый фланг, наоборот уверена, что нужно любыми путями отвоевать косовские земли.

Вучич балансирует между разными силами. Сюда еще добавляется требование, чтобы он непременно поддержал санкции против России.

Путин может быть примером

Проблемы со здоровьем у политиков в последнее время стали частым явлением: попал в больницу француз Ле Пен, госпитализирован президент Эквадора Гильермо Лассо, проблемы с сердцем у Эрдогана. Однако Светов усомнился, что кто-то намеренно выводит из игры неугодных Западу политиков.

Это наверняка было бы сделано более простыми методами, добавил он. Кроме того, главы государств, как правило, находятся под серьезной защитой. Достаточно вспомнить истории десятков неудачных покушений на лидера Кубы Фиделя Кастро, напомнил политолог.

Думаю, недомогания политиков — обычная человеческая ситуация. Тому же Эрдогану 69 лет, он уже 10 лет президент, а до этого был и мэром Стамбула, и премьер-министром Турции. Все это сказывается. Им просто надо брать пример с президента России Владимира Путина и больше заниматься спортом.

Сербов тянет к Европе

Светов отметил, что если нынешний сербский президент будет вынужден оставить свой пост, его страна покорится всем требованиям Евросоюза и НАТО. Не стоит питать иллюзий по поводу исторических связей между Россией и Сербией.

«В Сербии выросло новое поколение людей, которые исходят из соображений практической выгоды. Можно вспомнить времена Югославии, которая была одним из лидеров движения неприсоединения к советскому лагерю. Сербов все-таки больше тянет к Европе», — сказал политолог.

Президент Сербии Александр Вучич на встрече в Брюсселе, 2023 год / Соцсети

Он добавил, что показателем разделения общества может служить обычный киоск в Белграде: там лежат газеты на кириллице и латинице. Последние издаются западными издательскими концернами, их предпочитают те, кто хочет в Европу.

«Газеты на кириллице берут те, кто думает о самостоятельности Сербии. Думаю, уход Вучича этот баланс нарушит. Все закончится так, как хочет Евросоюз», — поделился прогнозом Светов.