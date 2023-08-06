Мир 06 августа 2023, 14:10 Стрелки всех часов замерли в 08:15. Ровно 78 лет назад США уничтожили Хиросиму Роль США в бомбардировке Хиросимы не упомянули на траурной церемонии в Японии Unsplash

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Атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки исполнилось 78 лет. В 1945 году — 6 августа и 9 августа — Соединенные Штаты сбросили на города атомные бомбы. Жертвами стали сотни тысяч людей. Это были мирные жители, которые не представляли для американцев никакой угрозы. Во время траурных мероприятий японские политики не упомянули роль США в этой трагедии, зато указали на угрозы со стороны России.

Города стерли с лица земли

В результате американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки погибли свыше 450 тысяч человек. Те, кто смог выжить (183 519 человек), получили тяжелые заболевания, которые вызывает радиационное облучение.

Публичное достояние

США сначала хотели сбросить девять атомных бомб на рисовые поля или в море. Все ради достижения психологического эффекта, для поддержки операций десанта, которые планировали провести на Японских островах в конце сентября 1945 года. Однако потом планы изменили и решили сбросить бомбы на города.

Публичное достояние

Хиросиму выбрали специально, потому что этот город подходил под критерии для достижения максимального разрушения и наибольшего числа жертв. У него равнинное расположение, город окружают холмы, низкая застройка. К тому же в то время здания были преимущественно деревянными.

По словам очевидцев, которые смогли выжить, сначала они увидели яркую вспышку света, вслед за которой город накрыла волна — она выжигала все на своем пути. В эпицентре все превратилось в пепел. Стрелки почти всех часов в городе остановились в 08:15, когда прогремел взрыв.

Удар по Нагасаки нанесли 9 августа. На город сбросили плутониевую бомбу под названием «Толстяк». Взрыв произошел в 11:02. В этот момент погибли сразу 70 тысяч мирных жителей. Число жертв росло, потому что люди продолжали умирать от лучевой болезни. Ежегодно список пополняется. По данным на 2014 год, бомбардировка унесла жизни 165 409 человек.

О США не вспомнили, но указали на Россию

Традиционная траурная церемония памяти погибших прошла 6 августа в парке Мира в Хиросиме. В ней приняли участие семь тысяч человек. Присутствовали представили 111 стран. Россию и Белоруссию на мероприятия не приглашали, но в публичных речах упомянули. Забыв при этом о том, что бомбили японские города Соединенные Штаты.

О решающей роли США в этой катастрофе не сказал никто из японских политиков. Премьер Фумио Кисида напомнил об огромном количестве погибших и превращении города в выжженную землю, потом перешел к событиям сегодняшнего дня.

«Сейчас из-за углубления раскола в международном сообществе в отношении сокращения ядерного оружия и из-за того, что Россия угрожает ядерным оружием, путь к [миру без ядерного оружия] становится все более сложным», — указал он.

О России вспомнил и губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки. По его словам, в мире есть угроза ядерного оружия со стороны РФ. Помимо этого, он упомянул и ядерную программу Северной Кореи. Поднял политик и тему украинского кризиса, заявив, что боевые действия в республике начались «не потому, что у Украины нет ядерного оружия, а потому, что оно есть у России».

Генсек ООН Антониу Гутерриш, послание которого зачитали на церемонии, тоже не упомянул тот факт, что бомбардировку совершили Соединенные Штаты.

Искусственное замалчивание пройдет

По мнению политолога и независимого аналитика Сергея Станкевича, Япония всегда стремилась обходить тему роли США в случившемся. А в последнее время даже упоминать о ней стало не принято, указал он в беседе с «360».

«Руководство Японии избыточно проамериканское. Предшествующие кабинеты еще как-то держали марку и уровень, руководствовались национальными интересами. Но нынешний японский кабинет — особенный», — отметил эксперт.

На фоне этого, по словам политолога, понятна двусмысленность в японской оценке ядерных бомбардировок — она, по сути, превратилась просто в искусственное замалчивание.

Вместе с тем Станкевич не исключил, что ситуация изменится и Япония в будущем вернется к более серьезной и ответственной оценке этой ядерной трагедии, которую никогда не забудут.