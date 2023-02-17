Эксклюзив 17 февраля 2023, 19:53 Стратегия облапошивания. Арестович обвинил Россию в краже Руси, чтобы завоевать симпатии Политолог Бредихин назвал главную болезнь украинского общества YouTube

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Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил Россию в краже прав на бренд «Русь». По его словам, настоящие русские — это украинцы. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт», научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин объяснил, что, несмотря на всю абсурдность подобных заявлений, они играют важную роль в украинской пропагандистской системе.

Далее — прямая речь.

Ничего нового

Алексей Арестович продвигает не свою идею. Подобные концепции давно присутствуют в украинском идеологическом дискурсе. В том числе якобы о краже названия «Русь» или о том, что единственно правильные русские — украинцы. Это все давно активно распространяется украинской пропагандой.

Так как Арестович только повторяет 100 раз сказанный бред, даже пытаться что-то ответить нет смысла. Все равно что биться головой о стену. Спорить с абсурдными утверждениями, как известно, непродуктивно.

Часть стратегии

Нужно не столько искать нездравый смысл в словах Арестовича и тезисах украинской пропаганды, сколько попытаться понять, зачем такие фразы запускают в массы. Чего хочет достичь Арестович при помощи подобных заявлений? Ведь это не первая и не последняя его реплика о русских за последнее время.

Думаю, таким образом он хочет добиться в первую очередь лояльности русского населения на территориях, которые подконтрольны Киеву, а также попытаться получить возможные симпатии в новых регионах России.

Это часть глобальной стратегии украинской власти. Да, Арестович ныне как будто не у двора, вроде бы отторгнут, но это лишь видимость. Он важнейший актор всего политического процесса на Украине сегодня.

И именно таким путем, вспоминая какие-то заезженные концепции, рассуждая на тему, кто у кого и что украл 300 лет назад, он пытается завоевать симпатии у русского населения Украины.

Общество-флюгер

Стратегия «облапошивания населения» на Украине действует, как мы видим, давно и довольно эффективно. Люди если и не соглашаются со столь абсурдной государственной идеологией, то все-таки принимают ее.

Вот в чем главная болезнь украинского общества: они быстро меняют свои идеологические воззрения и готовы принять даже самые их радикальные направления.

РИА «Новости»

Для изменения идеологии украинского общества нужно от полугода до года. Именно столько потребовалось, чтобы вбить идеологию Евромайдана в массы и, соответственно, сформировать пронацистские сообщества, в том числе в исконно русских регионах. Например, в Киеве.

Такая неустойчивая, с одной стороны, идеологическая система, с другой — она крепко интегрирована в вертикаль государственного управления.

Соответственно, если завтра Арестович скажет, что Украина и Россия — две родные страны и вообще у нас один народ, поэтому надо бы перейти в состояние мира и совместного сосуществования, то так и будет. А сам получит при этом максимальную поддержку населения.