Мир 30 марта 2023, 15:48 Страсти по лавре. Украина продолжает духовный геноцид Политтехнолог Маркелов: священников УПЦ будут постепенно выдавливать с Украины Telegram

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Монахи Киево-Печерской лавры отказываются уходить из обители, им помогают православные прихожане. Власти призвали полицию, а раскольники под шумок уже назначили своего наместника. Надежд, что все решится миром, почти не осталось.

Украинским властям пригрозили Богом

Митрополит Павел, наместник Киево-Печерской лавры, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Священнослужитель заявил, что Бог не простит властям выселение Украинской православной церкви из обители.

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Зеленский ответил, что гонения на каноническую УПЦ — «шаг к укреплению духовной независимости государства». Украина — территория «самой большой религиозной свободы» в Восточной Европе, утверждает он.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал конфликт с УПЦ самым опасным внутренним событием в стране. Он предупредил, что изгнание священников из лавры может спровоцировать гражданскую войну, которая сметет действующую власть.

Юридические аспекты

Национальный историко-культурный заповедник «Киево-Печерская лавра» принадлежит государству. Еще в начале весны монахам направили письмо, в котором сообщили о расторжении договора аренды и потребовали освободить все помещения к 29 марта.

Выяснилось, что за год церковное руководство и лично управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний не нашли времени, чтобы оформить свое пребывание в лавре, рассказал историк церкви, доктор исторических наук Сергей Бычков.

Прихожане перед службой в Киево-Печерской лавре / пресс-служба УПЦ

Дело в том, что в мае прошлого года Украинская православная церковь получила автономию и больше не относится к Московскому патриархату. Но именно на УПЦ МП были оформлены документы аренды.

Поскольку такого юридического лица больше не существует, было бы логично составить новый договор. Однако этого не сделали, что особенно странно, учитывая, как украинская власть начала давить на священников УПЦ.

Киево-Печерская лавра — исторический, культурный и архитектурный памятник мирового масштаба. Однако выяснилось, что на территории нижней лавры наместник митрополит Павел построил здание, не согласовав это с государством. Сергей Бычков

Примечательно, что при угрозе изгнания насельники лавры вспомнили о законах и обжаловали решение о выселении в суде. Священники УПЦ заявили, что теперь на законных основаниях не покинут территорию обители до окончания разбирательства.

Адвокат лавры протоиерей Никита Чекман подал исковое заявление об отсутствии оснований для расторжения договора аренды в одностороннем порядке. По мнению священнослужителей, для выселения монахов нет никаких юридических оснований.

Наместник монастыря митрополит Павел рассказал, что уже три судьи взяли самоотвод. По его словам, это свидетельствует о давлении на закон. Священник заверил, что не собирается идти на компромиссы.

Теперь сотни прихожан сутками дежурят в лавре. Они не пустили правительственную комиссию с инспекторами, которые приехали выселять священников УПЦ. Чиновники пообещали позже вернуться с полицией, сообщил Telegram-канал Shot.

Святое место спешат занять

Пока решаются юридические вопросы, одобряемая властями Православная церковь Украины оперативно назначила в лавру своего исполняющего обязанности наместника. Им стал архимандрит Авраамий (Лотыш), говорится на сайте ПЦУ.

Авраамий когда-то сам был монахом УПЦ и ризничим Киево-Печерской лавры, однако перешел в противоборствующий лагерь. Комментируя свое назначение он заявил, что принимает «не славу, а терновый венец и тяжелый крест».

Архимандрит не забыл традиционно обвинить Москву во всех бедах Украины и пообещал «потрудиться для обновления обители». Украинская православная церковь в ответ запретила архимандрита в служении «за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги».

Архимандрит ПЦУ Авраамий (Лотыш) / YouTube

России хотят сделать больно

Директор компании «Маркком», политтехнолог и политолог Сергей Маркелов напомнил в разговоре с «360», что украинские власти на каком-то этапе решили уничтожить не только живую историю отношений с Россией, но и духовную часть жизни людей. Дело отнюдь не в договоре аренды.

Важно, что светские власти, руководство страны решили управлять коллективным сознанием украинцев не только пропагандистскими способами, сознанием, но и истреблять возможность веры людей во что-то — духовный неприкосновенный запас. Сергей Маркелов

По словам Маркелова, Православная церковь Украины, которую УПЦ считают раскольнической, сейчас, что называется, на коне. Она интегрирована в процесс полной отмены России в стране.

«Есть такое историческое понятие геноцида, когда физически уничтожается население. А здесь — духовный геноцид, борьба с убеждениями человека. Конечно, с точки зрения современной картины мира это страшная и уничижительная вещь», — сказал политтехнолог.

Коллизии с договором об аренде возникли только для того, чтобы сделать процесс изгнания УПЦ из лавры более показательным, унизительным, провокационным, а главное, публичным, уверен собеседник «360». Этот вопрос намеренно не стали решать тихой сапой.

«Украинским властям хочется публично „красиво“ сделать не просто больно, а так, чтобы вся Россия видела, как представителям веры православной на Украине плохо», — подчеркнул политтехнолог.

Нужно не слово, а дело

Управление верховного комиссара ООН по правам человека назвало действия украинских властей по отношению к УПЦ дискриминацией. Православная церковь в Америке обещала поддержать молитвами братию монастыря. Однако слов мало, считает Маркелов.

Он напомнил, как в январе 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос — свидетельство об автокефалии Православной церкви Украины. Многочисленные возмущения украинских и иностранных священников ни к чему не привели.

«Объединительный собор» в Киеве, 2018 год

«Словами-то все будут поддерживать — вы поддержите физически. Стукните по носу и пните Владимира Зеленского, который хочет провернуть очередной трюк со своим народом. Вот это была бы большая поддержка УПЦ», — сказал политтехнолог.

Он не исключил, что со временем ситуация с лаврой просто уйдет из медийного поля — ее спрячут, реагируя на мировой запрос. Но едва ли киевский режим откажется от своих намерений.

Сейчас им важно полностью зачистить все поле УПЦ, полностью признать ее недействительной и неработоспособной. А потом, когда шум пройдет, отдадут ей где-нибудь один-единственный объект на всю Украину — наполовину музей, наполовину — религиозное место. Сергей Маркелов

После разгрома УПЦ часть священнослужителей, вероятно, останутся и будут служить нелегально, предположил Маркелов. Остальные уедут в Россию, кто-то отправится в Грецию, на Афон, некоторые разбредутся по миру.

«Мест, куда могут направиться священники и монахи, в мире много. Вопрос в том, что мгновенно это не решится. Власти будут постепенно выдавливать их из страны. Но при изменении конъюнктуры этот процесс может и остановиться», — подытожил собеседник «360».