Эксклюзив 22 ноября 2022, 02:34 Страны Запада испугались, что их оружие может попасть в руки России Военный эксперт Сивков: страны Запада боятся, что их оружие попадет в руки России Википедия

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Литва отказалась предоставить Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Объяснять принятое решение не стали, так как речь идет «о секретной информации». Другие страны также задумалась о необходимости продолжать поставки вооружения Киеву. Запасы советского оружия иссякли, а свои склады страны Запада открывать не спешат, потому что не хотят, чтобы их образцы попали в руки российских военных.

Об этом в разговоре с «360» заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков.

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Далее — его прямая речь.

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Особенности западного оружия

Немецкие самоходные гаубицы обладают великолепными характеристиками. Они весят 55 тонн и являются более тяжелыми, чем наши. Обладают большей дальностью стрельбы, чем наши гаубицы, но есть один нюанс — эта гаубица обладает низким ресурсом. При интенсивном огневом использовании они очень быстро выходят из строя. Требуется замена ствола, что является серьезным недостатком

Получается, что «выдающиеся характеристики» достигнуты за счет снижения живучести ствола. У нас несколько другие требования, поэтому наши гаубицы применяются без ограничения в плане напряженности использования оружия. Таких проблем с гаубицами советского производства, которые были на территории Украины, тоже не было, а вот у Panzerhaubitze 2000 такая проблема есть.

Википедия

Что касается зенитно-ракетных комплексов NASAMS, то это комплекс малого радиуса действия. Дальность боя составляет 40 километров максимум, а то и даже 20, так как у него есть два варианта вооружения: ракетным оружием более ранней модификации 20 километров, а более поздней — 40 километров.

Опасения Запада

Я не думаю, что там новейшая модификация с ракетами класса земля-воздух, которые делают американцы и используют в том числе на своих истребителях. Поэтому у них, скорее всего, дальность боя составляет 20 километров. А если так, то это ракетный комплекс объектовой обороны, способный защитить отдельно взятый объект.

Видимо, этого оружия у них очень мало. Я думаю, что, в лучшем случае, там имеется батарея из четырех гаубиц. Пока в открытых источниках нет данных, сколько в Литве имеется гаубиц. Максимум четыре штучки, исходя из общей численности Вооруженных сил Литвы. Конечно, если передать Украине даже две гаубицы, то это уже половина артиллерии Литвы.

Что-то передать они сейчас не могут, но тут дело не в этом. Главное — сам прецедент, что отказывается передавать [оружие] даже оголтелая Литва. Многие начинают задумываться, а нужно ли что-то Украине передавать, даже США.

РИА «Новости»

Есть еще один важный момент — запасы советского вооружения, которые были в Восточной Европе и поставлялись на Украину, по всей видимости, уже исчерпаны. В связи с этим встает вопрос: если продолжать поставки оружия на Украину, то придется отправлять тяжелое вооружение западного производства. А это не очень желательно по ряду обстоятельств. Запад не хочет, чтобы в наши руки попали такие высокотехнологичные образцы, как танки.

Если гаубицы и артиллерия бьют издалека, и вероятность того, что они попадут наши руки, сравнительно невелика, то если пойдут танки, они могут быть потеряны в ходе боя и захвачены нашими войсками как поврежденном, так и в целом виде. А это совершенно нежелательно для НАТО. Учитывая, что мы, конечно, постараемся захватить эти танки, вероятность становится очень большой, поэтому натовцы не хотят поставлять такое оружие на территорию Украины.