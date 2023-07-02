Мир 02 июля 2023, 17:36 Страны ЕС решили нарушить ядерную сделку с Ираном — СМИ Guardian: страны ЕС нарушат ядерную сделку из-за приписываемых Ирану поставок дронов в РФ РИА «Новости»

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Великобритания, Германия и Франция могут нарушить ядерную сделку из-за приписываемых Ирану поставок беспилотников в Россию. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, решение приняли на фоне неопределенности вокруг будущего соглашения от 2015 года.

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«Великобритания и другие европейские державы впервые объявят о планах нарушить ядерную сделку с Ираном 2015 года, когда подтвердят, что не собираются снимать санкции в отношении использования Тегераном ракет», — отметили авторы статьи.

Они добавили, что страны не готовы снимать ограничения с Ирана на исследования, разработку и производство баллистических ракет, срок действия которых истекает 18 октября. Еще одним поводом для нарушения сделки стали якобы поставки Ираном баллистических ракет России, о чем пишет западная пресса.

«Обоснование, на которое ссылались дипломаты ЕС и Великобритании, включало собственное нарушение Ираном соглашения, официально известного как Совместный всеобъемлющий план действий», — написало издание.

В июле 2015 года Иран, Китай, Россия, Великобритания, Франция, США и Германия достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана. Дональд Трамп вывел США из ядерной сделки в 2018 году, но Германия, Франция и Великобритания остались в ней.

Иран гарантировал исключительно мирный характер своей ядерной программы, в ответ были отменены санкции, связанные с иранской ядерной программой, включая меры по доступу в сферы торговли, технологий, финансов и энергетики.

Санкции, которые действуют до 18 октября, призвали Иран ничего не делать для разработки баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, сообщала газета The Guardian, а также покупать, продавать или передавать беспилотники и их компоненты, способные пролететь более 300 километров.

Ранее агентство Reuters сообщило, что европейские дипломаты оповестили Иран о сохранении санкций против ракетной программы страны.