Эксклюзив 05 августа 2023, 12:51 Страны Балтии погрузятся во тьму. Выход из энергетического кольца оставит жителей без света «Голос Мордора»: Выход стран Прибалтики из системы БРЭЛЛ ускорит деиндустриализацию РИА «Новости»

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Борьба с советским наследием в республиках Прибалтики перешла на новый уровень. Страны объявили об отключении от энергетического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) ради синхронизации с электросетями Евросоюза. В условиях кризиса цены на энергию в странах Балтии взлетят, но и получать они будут по остаточному принципу. Об этом в своей колонке для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

Премьеры Литвы, Латвии и Эстонии согласовали дату выхода из единой с Белоруссией и Россией энергетической системы БРЭЛЛ. Отключение от энергетического кольца произойдет не позднее февраля 2025 года.

БРЭЛЛ — остаток энергетической системы Советского Союза, в которой подразумевалась связанность всех сетей и стабильная подача электроэнергии потребителям даже в том случае, когда какой-то сегмент этой сети выходил из строя. В СССР система работала идеально и была предельно эффективной.

И вот теперь Прибалтика решила окончательно избавиться от «советского наследия». Вместо БРЭЛЛ страны Балтии подключатся к европейской энергетической системе и ввиду недостаточности собственной генерации будут покупать электроэнергию у своих братьев по Евросоюзу.

Электроэнергия и сейчас в Прибалтике стоит достаточно дорого. Люди жалуются на платежки с запредельными цифрами и вынуждены жестко экономить. И это несмотря на то, что электроэнергию от России и Белоруссии они получают не по запредельным ценам. Проблема в собственных энергетических компаниях, которые стараются поднять цену до общеевропейских уровней.

Но сейчас хотя бы нет дефицита электроэнергии. От России и Белоруссии ее можно брать сколько угодно. Но будет ли так тогда, когда Прибалтика подключится к энергосистеме Евросоюза?

В Европе с генерацией существуют серьезные проблемы. Во-первых, отсутствие российского газа, из-за чего в Германии распечатали даже угольные электростанции. Изношенность АЭС во Франции, да еще непонятно, что там будет с ураном из Нигера. И в других странах с генерацией дела обстоят не лучшим образом.

Во-вторых, пресловутый «зеленый переход», который ведет к деградации европейской энергетики. Все разговоры о парке ветряков в Северном море мощностью в три АЭС — в пользу бедных. Вменяемые эксперты давно говорят, что ветер и солнце не смогут заменить традиционные источники энергии, но «зеленых» Европы это не волнует.

Впрочем, может быть, у них есть и основания — деиндустриализация Европы, в результате которой энергии будет нужно гораздо меньше. А Прибалтика в области деиндустриализации — впереди всей Европы, что, впрочем, не будет означать, что платежки за электричество для граждан Литвы, Латвии и Эстонии станут более вменяемыми.