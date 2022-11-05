Польша начала строить забор на границе с Россией: кому это нужно и защитит ли это страну | 360°

Мир 05 ноября 2022, 20:54 Страна на «подтанцовке». Польша показала верность США строительством забора на границе с Россией Политолог Светов: Польша выполняет указ США, возводя забор на границе с Россией Jack Lucas Smith/Unsplash / Unsplash

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Власти Польши приступили к строительству забора из колючей проволоки на границе с Россией. Колючей проволокой начали отгораживаться от Калининградской области. Руководство региона назвало польскую инициативу популизмом, ведь с российской стороны забор уже есть. Зачем республика решила изолироваться и кто стоит за этим решением — в материале «360».

Польша закрылась колючей проволокой

О начале строительства забора на границе с Калининградской областью объявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Работы начались в среду. Тогда министр заявил, что специалисты возведут временное заграждение. К процессу подключили польских военных.

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Чиновник поспешил озвучить причину начала работ. Он рассказал, что аэропорт в Калининграде якобы открыли для рейсов из стран Африки и Ближнего Востока. Польские власти посчитали, что республика может стать убежищем для мигрантов в случае их возможного наплыва.

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Строительство заграждения планируют закончить в течение месяца, заявил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич. По его словам, речь идет о сооружении 2,5 метра высотой и три метра шириной, сообщило издание Business Insider.

«Мы дали себе месяц на выполнение этой задачи, действия инженерных войск очень интенсивны <…> Мы хотим закрыть эту границу. Разведданные, которые мы получаем, тревожны», — отметил Скуркевич.

По информации издания, первый участок заграждения уже готов. Колючую проволоку натянули в районе населенных пунктов Больце, Жердзины и Виштынец. Забор начали вести от символической точки, где соприкасаются границы России, Польши и Литвы.

РИА "Новости"

Гадость и популизм

На планы польского руководства отреагировали в администрации Калининградской области. Глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков назвал заявления властей республики популизмом. В интервью РИА «Новости» он рассказал, что на территории российского региона ограждение уже существует.

«Польская сторона, по сути, была надежно защищена российскими пограничниками, российским забором. Потому возведение дополнительного выглядит по меньшей мере популизмом, и все», — отметил Лысков.

Высказался о действиях Польши и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Бывший президент заявил, что власти республики продолжают «по-мелкому гадить». Он напомнил, что в 1612 году «оборзевших поляков» выгнали из Москвы и с тех пор их страну преследует череда разделов. В Кремле не сочли нужным реагировать на строительство с польской стороны. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «это дело поляков», сообщили «Известия».

Kris Cros/Unsplash / Unsplash

Идею поляков назвали бредом

В нынешнюю эпоху заборы неспособны защитить ни от чего. Политолог и журналист Юрий Светов рассказал «360», что заявления польского руководства лишены логики.

«Они несут фантастический бред — что Россия открыла аэропорт Калининграда для рейсов из Африки и Азии, что теперь туда потоком полетят мигранты и потом они пойдут в свободную Польшу», — заявил специалист. Он добавил, что у мигрантов есть другие пути, отработанные временем. Например, они пересекают Средиземное море и отправляются в Турцию и Италию. В Польше им делать нечего.

«Тем более что Российская Федерация к своим границам относится очень щепетильно — через них ходить кому попало она не позволяла и позволять не будет», — добавил политолог.

РИА "Новости"

Польша доказывает свою верность США

По словам собеседника «360», после окончания Первой мировой войны Польша обрела независимость. Ее тогдашние союзники — Великобритания, Франция и гитлеровская Германия приготовили ей роль санитарного кордона, который должен был защищать «демократическую Европу» от коммунистического Советского Союза.

«Вот она играла эту роль, и закончилось это разгромом Польши и очередным ее разделом. Но они об этом не помнят, и им снова кажется, что, выступая в роли этого санитарного кордона — теперь уже по команде Соединенных Штатов, они чего-то там добьются», — рассказал Юрий Светов.

По словам специалиста, сейчас республика претендует на роль главного союзника США в Европе — «наместника Вашингтона», который будет диктовать правила политической игры в регионе.

«Но для этого надо показывать свою верность — строить, в том числе, заборы», — объяснил действия польских властей политолог.

Республика торгует русофобским товаром

Начало строительства заграждения смотрится особенно иронично, потому что в конце эпохи советской власти именно в Польше громче всего кричали о недопустимости возведения заборов и стен, подчеркнул Светов.

«Сносили Берлинскую стену с воплями, что это последняя стена и больше ее не будет. А теперь они с таким ожесточенным рвением эти стены строят снова — Польша, Литва, Финляндия и так далее. Такова их роль — они как бы страны „на подтанцовке“, поэтому надо стараться, чтобы кавалеры их приглашали снова и снова», — отметил специалист.

По его словам, Польша выполняет свою роль и демонстрирует верность в борьбе Запада с Россией. На деле возводимое заграждение никакой роли не играет.

«У них основной товар сейчас — русофобия, вот они этим товаром и торгуют», — резюмировал журналист.

Власти США рассматривают Польшу в качестве прифронтовой страны на случай противостояния России и НАТО, заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, можно говорить о начале нового витка холодной войны.