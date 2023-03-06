Мир 06 марта 2023, 16:14 Страна без будущего. Западу нужна хотя бы часть Украины для провокаций Историк Багдасарян заявил, что украинцы для Запада остаются унтерменшами РИА «Новости»

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США и Европа готовятся к разделу Украины: военный конфликт оказался слишком накладным и долгим. Пока есть возможность, дешевле оторвать часть страны, чтобы использовать ее для постоянных нападок на Россию. Самих украинцев по-прежнему рассматривают как недочеловеков: для них в пентхаузе многоэтажного здания Запада мест нет.

Украину хотят поделить

Обозреватель американского журнала National Review Ноа Ротман заявил, что коллективный Запад готовится разделить Украину надвое. Советоваться с правительством страны и Владимиром Зеленским никто не собирается — их просто поставят перед фактом.

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Власти Соединенных Штатов и большинство стран Европы согласны с появлением новой дестабилизированной страны на границе с НАТО. Хотя Польше и Прибалтике с таким решением будет смириться сложнее всех.

Для западных стран контрнаступление ВСУ на Донбасс невыгодно, так как слишком дорого обойдется: нужно будет обеспечить армию значительным количеством техники и боеприпасов.

Расколотая цивилизация

Доктор исторических наук Вардан Багдасарян в разговоре с «360» напомнил, что в середине 1990-х годов вышел историко-философский трактат американского политолога Сэмюэла Хантингтона «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка».

«Автор приводил Украину как пример именно расколотой цивилизации, полагая, что западная часть страны будет ориентироваться и исторически связан с Европой, восточные регионы связаны с Россией. И перспектив геополитических, как у единого государства, у Украины нет», — отметил Багдасарян.

Еще с XIV века те части Киевской Руси, что входили в Галицкую и Волынскую Русь, были заняты великим Княжеском Литовским. Потом эти территории оказались в составе Польши, а после ее раздела в XVIII веке — в составе Австрии, впоследствии Австро-Венгрии.

По словам историка, территориальный раздел между частями Украины — вопрос отнюдь не сегодняшнего дня. В XVII веке, когда произошло воссоединение этой страны с Россией, последней отошла левобережная территория до Киева.

«Исторически часть этих земель которые обозначаются сегодня как Западная Украина, развивались отдельно. Вероятно, в планах Запада речь идет прежде всего о них, с максимальным расширением на ту территорию, на которой они могут удержаться», — предположил Багдасарян.

Генерал Речи Посполитой Антоний Листовский и Симон Петлюра, 1920 год / Викимедиа

Исторические обоснования раздела Украины

В 1920 году Симон Петлюра перед побегом на Запад санкционировал ввод польских войск и фактически передал Польше западную часть Украины. Эта территория до 1939 года не входила в состав Украинской ССР.

Только после нападения Германии на Польшу, когда фактически польское государство прекратило существование, состоялся поход Красной армии, которая не допустила дальнейшего продвижения германских войск. Так западные земли Украины и Белоруссии оказались в составе Советского Союза. Вардан Багдасарян

Считается, что на западе Украины — другая идентичность, добавил Багдасарян. Если для восточных регионов образ Степан Бандеры принципиально неприемлем, то на западных землях бандеровское движение развивалось и популярно.

«У американских и в целом западных политологов существует сценарий раздела этой территории на части. Исторические основания для этого действительно существуют — вероятно, на них и опираются те советники этого плана», — сказал историк.

Участники митинга, приуроченного к 112 годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове / РИА «Новости»

Хотя Западная Украина была долгое время вне связи с Россией, нельзя считать, что там все исключительно все бандеровцы и русофобы, предупредил собеседник «360». Русская культурная идентичность в тех регионах сохранялась долго, передавалась из поколения в поколение.

«Русская культурная идентичность передавалась из поколения в поколение. Сейчас она просто подавлена и народ запуган. Если этот западный сценарий реализуется, то цивилизационный конфликт этим не закончится», — подчеркнул Багдасарян.

Роль разжигателя конфликтов

Багдасарян уточнил, что Польша — не главный действующий субъект ни НАТО, ни Запада в целом. Проект «Украина» возник в противовес России: западным странам нужно было агрессивное государство у российской границы, чтобы постоянно разжигать конфликт.

Никто с западной стороны мира в действительности не хочет играть эту роль. Раньше в ней выступала Польша — как противовес России. В XX веке как пушечное мясо была использована Германия с ее стратегией продвижения на Восток. Сегодня в этом качестве используется Украина. Вардан Багдасарян

Это феномен прокси войны, то есть войны чужими руками, пояснил историк. Поэтому по-любому Западу нужно конфликтное государство. Шансов удержаться на востоке Украины у него мало, но есть надежда сделать это в западных и, возможно, центральных регионах.

«Им нужен радикализированный кулак против России, вне зависимости от того, какие силы там будут представлены. Кроме того, этот конфликт сам по себе дестабилизирует ситуацию в Евразии в целом и может сорвать китайские стратегические планы — проект „Единый пояс, единый путь“», — сказал Багдасарян.

Идет большая геополитическая игра, и создание конфликтного, радикального, националистического государства соответствует глобальным планам американцев и всего коллективного Запада.

Западу не нужны украинцы

Никакой любви особой украинцев на Западе нет, уверен Багдасарян. Их используют исключительно как пушечное мясо. Западные расовые теории, которые были там распространены, и украинцев, и русских относили к унтерменшам — недочеловекам.

«Это лишь некая иллюзия, что якобы к украинцам относятся иначе. Когда они войдут в западное общество, никто не позволит им быть на первых ролях. Квартиры на высшем этаже небоскреба Запада уже заняты», — считает историк.

Сатирический журанл «Перец», 1956 год / Telegram

Он уточнил, украинцы будут работать исключительно как противовес России, но стоит им начать претендовать на что-то большее внутри самого Запада, как против них включат систему репрессинга. Однако нацисты мало управляемы: они сорвутся с крючка, когда окажутся на Западе, и он сам еще вздрогнет.