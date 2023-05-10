Эксклюзив 10 мая 2023, 16:15 Страх за свои кошельки. Что Британия и Франция не простили ЧВК «Вагнер» Политолог Гуреев: Франция и Британия хотят признать ЧВК «Вагнер» террористами из-за Африки РИА «Новости»

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Власти Великобритании и Франции намерены признать частную военную компанию «Вагнер» террористической организацией. Это приведет к санкциям, которые закроют доступ по привлечению денег через финансовые организации европейских стран, а публичная демонстрация символики ЧВК станет там уголовным преступлением. Политолог Данила Гуреев рассказал «360», что на самом деле стоит за этим решением.

Далее — прямая речь.

В намерениях Великобритании и Франции, которые первыми побежали с осуждением частной военной компании «Вагнер», нет следов украинского кризиса или специальной военной операции. Это личная неприязнь.

Прежде всего это связано с Африканским континентом, который давно деколонизирован. Там есть независимые государства, которые проводят собственную внутреннюю и внешнюю политику. Но на практике ситуация сложилась таким образом, что все африканские страны находятся под экономическим управлением Великобритании и Франции. Обе страны занимаются выкачиванием ресурсов для собственного обогащения.

Правительствам стран Африки неинтересна деятельность Великобритании и Франции на своей территории. Поэтому они часто обращались к «Вагнеру» за помощью для продвижения своих предпочтений и формирования собственной политики.

Частная военная компания с этим эффективно справилась. Буквально вся Африка в большей или меньшей степени зачищена от британского и французского влияния. Страны этого континента с каждым днем все больше становятся независимыми. Все это серьезно бьет по кошелькам англичан и французов.

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Поэтому позиция о признании «Вагнера» террористической организацией — попытка вывести ЧВК за рамки правового поля в любых вопросах и фактически объявить на нее охоту.

Великобритания и Франция не думают о суверенных позициях африканских государств или продвижении демократических идей. Это в первую очередь забота о своем финансовом благополучии, которому «Вагнер» активно мешает.