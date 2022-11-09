Банки США тайно попросили сотрудничать с Россией: подробности | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 02:09 Страдать должна только Европа. США тайно попросили американские банки продолжить работать с Россией Экономист Корнеев: США вводят антироссийские санкции, чтобы им следовала Европа РИА «Новости»

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Американские власти тайно попросили банки страны продолжить сотрудничать с Россией. Причем негласный призыв администрации прозвучал, несмотря на возражения конгресса. Так США пытаются избежать глобальной экономической катастрофы. Они с самого начала не собирались вставать под удар и соблюдать санкции, так как страдать должна лишь Европа.

Сотрудничество с Россией

По данным источников агентства Bloomberg, к американским банкам тайно обратились Минфин и Госдеп США. Они попросили финансовые организации и дальше оказывать базовые услуги определенным «стратегическими» предприятиям России. Речь идет о «Газпроме», «Фосагро» и «Уралкалие», которых не коснулись определенные аспекты ограничительных мер. Запросы поступили, в частности, в JPMorgan и Citigroup. Представители обоих банков отказались от комментариев.

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«Эти скрытые усилия являются частью попыток администрации минимизировать негативные последствия санкционного режима, призванного наказать Россию», — пояснили авторы статьи.

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Они добавили, что конгресс требует ужесточить ограничительные меры, но администрация президента США Джо Байдена пытается всячески избежать глобальной экономической катастрофы. Американские власти уже неоднократно говорили, что банки и предприятия могут направлять свои средства в те сектора российской экономики, которые не попали под санкции.

США играют в свою пользу

Как пояснил «360» политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич, администрации Байдена крайне хочется смягчить инфляционный удар. Для этого нужна работа определенных товарных потоков.

«Для энергоносителей, например, нужен Газпромбанк. Для потоков, не связанных с поставками продовольствия, нужна работа Россельхозбанка и некоторых других банков, которые связаны с финансированием российского агроэкспорта, собственно, на это и направлены такие маневры», — отметил эксперт.

Американские власти не станут публично делать исключения из санкций, так как это навредит имиджу. Они вносят коррективы тайно, чтобы хоть немного придержать инфляцию.

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«Это попытка сохранить санкционный нажим, но сделать некоторые исключения в свою пользу. Это не какое-то там признание поражения, а желание сыграть в свою пользу. Санкционная политика остается прежней», — предупредил Станкевич.

Он добавил, что ограничительные меры ударили по России, но ущерб оказался не таким сокрушительным, каким его рассчитывали увидеть США и их союзники. Западу, как считает политолог, все-таки придется искать переговорные и компромиссные решения. Но это, скорее всего, будет уже задача 2023 года.

Страдать должна Европа

По словам экономиста Валерия Корнеева, администрация Байдена тайно обратилась к банкам из-за опасения реакции европейских партнеров.

«Это было сделано для того, чтобы поменьше объяснять своим европейским партнерам, почему те должны повесить себя сами, причем на собственной веревке. На самом деле, никакие они, конечно, не партнеры для Европы, а обычные конкуренты», — пояснил эксперт.

РИА «Новости»

Американцы изначально вводили антироссийские санкции, чтобы им следовала Европа и желательно все остальные. При этом сами они будут и дальше зарабатывать и на Европе, и на России.

«Там, где нет возможности каким-то образом объяснить своим партнерам, почему они не исполняют свои же собственные санкции, они как-то пытаются их сохранять, а в тех местах, где они имеют возможность от санкций уклониться, они так и делают», — подчеркнул Корнеев.

Он добавил, что это немцам, французам, и другим европейцам нельзя поставлять продукцию в Россию и покупать у нее нефть с газом, американцем же можно все.

«Американцы не такие дураки. Не для того они организовывали эти санкции, чтобы самим страдать — страдать должна Европа», — отметил экономист.

Как пояснил эксперт, США вводили ограничения, чтобы убить экономику Европы как конкурента и усложнить России возможности по поддержке собственной экономики и развитию ее технологического сектора. Причем он назвал санкции обычным инструментом сдерживания, к которому прибегают уже не первый век. Ничего удивительного в ограничительных мерах нет, так как в истории почти не было таких периодов, когда бы их не было.