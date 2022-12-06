Мир 06 декабря 2022, 14:32 «Нарушает правила, когда хочет». Автор «вьетнамской трилогии» Оливер Стоун раскрыл правду о США Кинокритик Григорьев: отношение к Оливеру Стоуну в США может быть слегка подозрительное РИА «Новости»

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Оскароносный режиссер Оливер Стоун, известный оппозиционными по отношению к политике США высказываниями и взглядами, заявил в интервью газете Politika, что именно действия «дядюшки Сэма» спровоцировали масштабные военные действия на Украине.

Надежды у США нет

С присущей ему прямолинейностью и откровенностью, Оливер Стоун, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, в разговоре с сербской журналисткой Дубравкой Лакич назвал вещи своими именами. Рассуждая о том, что происходит в Донбассе с 2014 года, он напомнил: именно Соединенные Штаты спонсировали ВСУ многие годы, Украина перестала быть нейтральной и начала воспринимать Россию как врага, в результате нарушился «баланс».

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«Надежды у Америки нет никакой, кроме появления третьей партии, потому что и республиканцы, и демократы работают и функционируют одинаково и вкладывают в военную промышленность одни и те же деньги», — констатировал он.

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Стоун также признался, что сделал ошибку, проголосовав за Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году.

«Дедушка оказался очень опасным и сейчас кричит: „Давайте убьем русских, сейчас наш шанс“. Он путает Россию и Путина, думая, что, если отделается от Путина, будет контролировать Россию, как во времена Ельцина. Но это лишь мечты», — объяснил режиссер.

РИА «Новости»

Внешняя политика США в плане воинственности не меняется десятилетиями. И автор знаменитой «вьетнамской трилогии» («Взвод», «Рожденный четвертого июля», «Небо и Земля») точно знает, о чем говорит, когда заявляет: «Америка нарушает все правила, когда хочет».

Во Вьетнамской войне, где Соединенные Штаты использовали напалм и химическое оружие, Стоун сам участвовал больше года — с сентября 1967-го по ноябрь 1968-го, был дважды ранен.

Вьетнамская девочка из лагеря беженцев / РИА «Новости»

Отношение к России

Обладатель трех премий «Оскар» давно пытается осмыслить и украинский конфликт. В 2016 году на экраны вышла его документальная картина «Украина в огне», для которой он взял интервью у президента России Владимира Путина и экс-главы Украины Виктора Януковича.

В 2017 году режиссер продолжил работать в этом жанре и выпустил целый документальный сериал «Интервью с Путиным».

«В Америке, конечно, он (этот сериал — прим. ред.) мне не сослужил хорошей службы. В Штатах истерическое недоверие к России и клеветническое отношение к Путину. Это очень грустно. Потому что мы могли бы быть партнерами», — признавался тогда Стоун.

«Конечно, ввиду его культурных и, скажем так, приятельских связей с Россией отношение к нему в США может сегодня быть такое — слегка подозрительное, типа: „А не выкинет ли он опять что-то пророссийское?“» — отметил киножурналист и кинокритик Роман Григорьев в разговоре с «360».

Он подчеркнул, что таких людей в США, которые стараются понять позицию Москвы, сегодня становится все больше. Достаточно вспомнить самых ярких — хотя бы предпринимателя Илона Маска и бывшего главу государства Дональда Трампа.

Что касается художественного кино, при всем моем уважении к Оливеру Стоуну, он, видимо, достаточно заработал себе известности в прошлом, чтобы не напоминать о себе специально в настоящем и будущем Роман Григорьев.

По словам Григорьева, вряд ли Оливер Стоун очень популярен среди американцев как кинодокументалист-расследователь. Сегодня есть другие актуальные темы для жителей США, которыми он не занимается: попрание прав меньшинств, унижение чернокожих, финансовые махинации.

«Поэтому, скорее всего, обывательское отношение к нему в этом плане не более как к одному из сотен талантливых режиссеров, который живет своей жизнью, что-то высказывает, поднимает какие-то темы. Но гораздо больший резонанс случился бы, если бы он что-то снял художественное», — подытожил киножурналист.