Эксклюзив 27 июля 2023, 02:49 Стоит ли овчинка выделки? Литве придется заложить страну, чтобы организовать экспорт зерна с Украины «Голос Мордора»: Литва не сможет обеспечить коридор для экспорта зерна с Украины Pixabay

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Литва предложила свои услуги по организации коридора для вывоза зерна с Украины. Сможет ли небольшое государство решить массу возникающих при этом проблем, Telegram-каналу «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Оно того не стоит

Экспорт зерна с Украины вызвалось спасти такое могучее государство как Литва. Конечно, план так себе, но, тем не менее, за эту идею ухватились и на Украине. Нужно решить лишь несколько несущественных проблем.

Первая из них — зерно нужно доставить в Литву. Если везти на крупнотоннажных грузовиках, то их потребуется крайне много, а значит — не вариант.

Значит, надо везти поездами. Но проблема в том, что сначала надо выехать в Польшу, а потом въехать в Литву, то есть колесные пары товарных составов придется менять аж два раза. И существующие пункты смены колесных пар для этого не подходят.

В Литве уже начали проектировать новый пункт, который обойдется в крупную сумму. Кроме того, зерно на территории Польши придется перевозить в опечатанных вагонах. Чтобы ни одно зернышко не попало на польский рынок. Поляки, конечно, украинцам братья, но только до Збруча.

Еще одна проблема — порт в Клайпеде, который собираются использовать для перевалки украинского зерна. Проблема в том, что там нет подходящих терминалов. Порт заточен под удобрения, всяческую химию и тому подобное. Но только не на зерно. И для него придется строить совершенно новый терминал со всем дорогостоящим оборудованием.

Могла бы помочь Латвия, но там с такими терминалами тоже все плохо. Например, Вентспилс оборудован для нефти и ее продуктов, что явно не подходит для зерна. Инвестировать придется огромные деньги и встает вопрос — а стоит ли овчинка выделки?

Безумная идея

И самая главная проблема — стоимость украинского зерна после такой транспортировки. Несмотря на то, что оно очень дешевое, практически демпинговое, в порте отгрузки стоимость этого зерна значительно вырастет. Западные эксперты предупреждают (о, ужас!), что это будет на руку России, так ее зерно окажется дешевле.

В любом случае осуществить такой проект быстро не удастся. Да и деньги надо будет найти очень немалые, а что-то мне подсказывает, что инвесторов на такое безумие найти будет очень трудно. А у самой Литвы таких денег точно нет. Ну, разве что взять кредит, полностью заложив страну.

По-хорошему, не стоило бы мельтешить. Ведь к тому времени, пока вы все построите, зерно из Новороссии и Малороссии вполне сможет снова экспортироваться по Черному морю из русского города-порта Одесса.