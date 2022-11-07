Переговоры США и России по-прежнему далеки: подробности | 360°

Мир 07 ноября 2022, 15:04 Стереть клеймо поджигателя конфликта. Названа цель вброса о звонках Салливана в Россию Американист Рогулев заявил, что контакты между США и Россией не прерывались freepik

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Американские СМИ прознали, что советники президентов США и России иногда общаются по телефону. В преддверии выборов в Конгресс такая «утечка информации» может положительно сказаться на рейтингах Байдена, которого даже однопартийцы клеймят как разжигателя конфликта. Однако сведущие дипломаты и политологи в курсе, что подобное общение — обычное дело для решения организационных вопросов. До переговоров между странами по-прежнему далеко.

США и Россия продолжают общаться

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Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан за последние месяцы провел несколько конфиденциальных бесед с помощником российского лидера Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

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Общение не было направлено на урегулирование конфликта на Украине — так хотели снизить риски эскалации и держать каналы связи открытыми. При этом Салливан якобы предостерегал Москву от использования оружия массового уничтожения.

Кроме того, американская сторона призывала Киев дать очевидный сигнал готовности к переговорам. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

РИА "Новости"

Американский друг Украины

Салливан известен на американской политической арене. Будучи выпускником Йельского университета, он начал карьеру с поста советника сенатора от Миннесоты Эми Клобушар. Затем играл за команды Хиллари Клинтон и Барака Обамы.

Удачливый юрист сотрудничал с Байденом около восьми лет, а в январе прошлого года занял место советника по нацбезопасности. Примечательно, что, несмотря на его антироссийскую риторику, украинские политики разделились в оценке американца.

Одни уверены, что Салливан — самый яркий представитель некой «пропутинской группировки» администрации Байдена. Другие приветствовали его награждение украинским Орденом князя Ярослава Мудрого II степени в августе этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду Джейку Салливану / Викимедиа

Намеренная утечка для критиков

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев в разговоре с «360» отметил, что о конфиденциальных переговорах общественности стало известно явно не из-за бреши в обеспечении секретности.

Подобные «утечки» в прессу типичны для политики Соединенных Штатов, заверил Рогулев. Это вполне сознательные действия перед выборами, ведь у нынешнего американского лидера Джо Байдена не лучшее реноме.

Президента США многие противники обвиняют в том, что он чуть ли не поджигатель войны, ведет дело к конфликту с Россией, провоцирует третью мировую и так далее. Организованная «утечка информации» призвана успокоить общественность и ответить критикам Юрий Рогулев.

Публике ясно дали понять, что все контакты с Россией сохраняются, ведущие сотрудники администрации Байдена, в частности, помощник по национальной безопасности Джейк Салливан, находятся в постоянном контакте с российскими коллегами, уточнил американист.

«Мегафонная дипломатия»

По словам Рогулева, нет ничего необычного в подобных контактах американских и российских политиков. Не все же, как президент Франции Эммануэль Макрон, записывают свои телефонные переговоры и предают их гласности.

Президент Франции Эммануэль Макрон / РИА "Новости"

«Без свидетелей обсуждать откровенно те или иные вопросы, которые волнуют собеседников, — в этом смысл дипломатии переговоров. Они не обязательно должны быть гласными», — подчеркнул американист.

Он добавил, что российский МИД обычно называет «мегафонной дипломатией» стремление предать гласности все результаты и детали переговоров. Такое поведение нарушает принятые нормы дипломатической практики и этики.

Телефон между Россией и США работает

Собеседник «360» уточнил, что заявление о необходимости «держать каналы связи открытыми» сделано исключительно для публики и так называемых диванных стратегов. Связь никогда и не была перекрыта — она работает всегда, кабели никто не перерезал.

Сегодня технические возможности куда лучше, чем во времена генсека СССР Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди, напомнил Рогулев. Кстати, именно после Карибского кризиса появился прямой канал связи между Белым домом и Кремлем.

Все ведущие сотрудники президентской администрации в России и в США имеют прямые контакты с коллегами в другой стране. Они могут в любой момент связаться друг с другом, каналы связи открыты Юрий Рогулев.

Бывают случаи, когда во время каких-либо событий одна из сторон предпочитает не брать трубку, добавил американист. Но это уже демонстрационное поведение, цель которого — показать отношение к конфликту. Однако так бывает нечасто.

Россия и США давно не говорили

Ждать кардинальных перемен от общения сотрудников аппаратов президентов США и России не стоит. Рогулев подчеркнул, что переговоры по телефону не ведутся, даже по закрытой линии связи. Обычно так согласовывают организационные вопросы.

«Переговоров у нас давно не было. Например, Байден заявил, что Штаты хотели бы приступить к разработке нового договора об ограничении стратегических вооружений. После этого произошла встреча президентов России и США», — напомнил эксперт.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена / РИА "Новости"

После сформировали две делегации, которые встречались и обсуждали проект договора. Москва передала свои предложения, и с тех пор больше года не было ни контактов, ни встреч, ни переговоров, ни ответа на предложения, подытожил Рогулев.